哈瑪斯副領導人遇襲身亡　以色列加強轟炸加薩

▲哈瑪斯二號人物艾魯里（Saleh al-Arouri）傳遭暗殺，以色列今加強轟炸加薩。（圖／CFP）

文／中央社

以哈開戰將滿3個月，戰火甚至延燒至鄰國黎巴嫩，在傳出哈瑪斯二號人物艾魯里身亡後，以色列今天加大力道轟炸加薩走廊，並告誡加薩北部一處難民營的平民撤離。

路透社報導，以色列未證實也未否認昨天以無人機襲擊黎巴嫩首都貝魯特，殺害艾魯里（Saleh al-Aruri）。但以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以軍處於高度戒備狀態，已為所有情況做好準備。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰將近3個月，艾魯里遭殺害顯示這場戰爭有正向區域各地擴大的趨勢，以色列占領下的約旦河西岸（West Bank）、以黎邊境的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）勢力，甚至紅海航運路線都被捲入。

57歲的艾魯里生前居住貝魯特，他是以色列針對哈瑪斯去年10月7日大規模突襲展開反擊以來，首位遭暗殺的哈瑪斯政治高層。

以色列長期指控艾魯里在背後策劃攻擊以國平民的行動。不過，一名哈瑪斯官員則說，艾魯里也是卡達與埃及居中斡旋有關戰爭結局及釋放以色列人質「協商的核心人物」。

黎巴嫩什葉派民兵組織真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）預計今天稍晚將在貝魯特發表演說。他先前已警告以色列不要在黎國領土進行暗殺行動，矢言將會有「劇烈反應」。

自從以哈戰爭爆發以來，哈瑪斯盟友真主黨幾乎每天都在黎南的以黎交界處與以軍交火。黎巴嫩方面，已有超過100名真主黨戰士及20多名平民喪生；以色列則至少有9名軍人陣亡。