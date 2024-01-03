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快訊／東京JR秋葉原電車「隨機刺殺」4人受傷　女嫌犯被壓制

▲▼ 快訊／東京JR秋葉原電車「隨機刺人」4人受傷　女嫌犯被壓制。（圖／翻攝X）

▲女子在JR秋葉原電車上隨機刺傷4人。（圖／翻攝X） 

記者鄒鎮宇／綜合報導

東京山手線秋葉原站一輛列車3日晚間發生刺殺攻擊事件，一名女子持刀在電車上對乘客攻擊，導致4人受傷送醫。警方到場後，立刻將女嫌犯壓制並帶回拘留，詳細案情仍待釐清。

據《NHK》報導，有民眾3日晚間10時許在電車上發現女子持刀傷人，立刻打電話通報「有一名女性正在搖晃著刀」。警方獲報到場立刻壓制女子，並將4名傷患送醫。
 

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