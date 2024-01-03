羽田機場擦撞起火　官方公布4分鐘通話：塔台未允許海保機進跑道

▲日本航空JAL516班機2日在羽田機場跑道與海保廳DHC-8巡邏機相撞起火。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本東京羽田機場昨天發生日本航空公司（JAL）客機與海上保安廳（簡稱海保廳，相當於海巡署）飛機擦撞事故，導致5死、多人受傷。日本國土交通省今天傍晚公布事故發生前4分鐘塔台與2架飛機通話紀錄。

日本朝日新聞報導，根據塔台與日航516班機的通話紀錄，塔台有下指示要海保廳飛機行駛到事故發生的C跑道外，海保廳的飛機也複誦確認了，但之後，塔台並沒對海保廳飛機發出進入跑道或起飛的許可。

日本放送協會（NHK）上午報導，國土交通省（交通部）相關人士透露，事故之前塔台已給予日本航空516班機進入跑道的許可，並指示海保廳的飛機在跑道外等待。

海保廳相關人士透露，海保廳的飛機機長在事故發生後說「當時已獲得起飛許可」。報導指出，這與國土交通省目前所掌握的訊息完全不一樣。

日本航空（JAL）516班機（機型為空中巴士A350），昨天下午5時47分左右著陸在羽田機場C跑道後，不久就與海保廳隸屬羽田機場基地的JA772A固定翼飛機擦撞，2架飛機均起火燃燒。

海保廳飛機上載有6人，其中5人死亡，機長則身受重傷。日航這架班機包含乘客367人與12名機組員共有379人，全員成功逃出機外，其中14人受傷。