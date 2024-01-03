7.6大地震多恐怖？日民宅櫃子、拉門震垮　36秒恐怖劇晃畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

日本石川縣1日發生規模7.6大地震，災情嚴重的輪島市震度來到6強。依據當地一名20多歲女性拍攝到的地震當下畫面，民宅出現劇烈搖晃，天花板的燈熄滅、燈罩噴飛，櫃子、拉門倒下，短短數秒內，家中物品接二連三傾倒，恐怖搖晃程度讓她忍不住放聲尖叫。

NHK報導，這名女子當時與家人們一起回到輪島市的祖母家過新年，沒想到遇上地震，一家人前往附近養老院避難過夜，直到3日凌晨才回到埼玉市住處。這場地震震感非常劇烈，除了掛在牆上的掛曆、畫框大幅晃動，就連屋內的拉門也被震壞，倒了下來。

依據她拍攝的影片，當時天花板的燈突然熄滅，燈罩噴飛，短短數秒房間就變得凌亂不堪，屋內物品散落一地。如此劇烈幅度的搖晃把她嚇得放聲尖叫，還有在場男性說著「危險危險」、「沒事吧」。畫面顯示，當時屋內還有另外一名男性在場，但因地震搖晃太過厲害，難以站立，只能緊抓著柱子。

她稱，完全沒想到新年期間會發生這種事，真的晃得很大，覺得有生命危險，後來又傳出海嘯的消息，立刻去避難，但這種不安的心情一直縈繞在心頭，晚上難以入睡。