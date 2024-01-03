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交往2年突然常吵架　女偷看男友手機發現「AI換臉」深偽她妹裸照

▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

▲女在男友手機發現變態秘密。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國蘇格蘭一名女子近來偷看男友手機時，意外發現對方在網站上使用深偽技術(Deepfake)，假造她妹妹的裸照觀看，氣得和男友對質，對方立刻認錯，還哭著向她道歉，讓她不知道該不該和男友分手，誇張故事引發網友討論。

這名女子近來匿名向當地Podcast節目Girls Overheard投稿，由女主持人威爾斯(Eilidh Wells)在節目中念出她的故事。女聽眾表示，「我和男友在一起2年了，我非常愛他，即使最近關係變得不是很穩定，我們時常吵架，但我還是很愛他」。

交往2年突然常吵架　女偷看男友手機發現「Deep Fake妹妹裸照」。（圖／翻攝自TikTok／girlsoverheard）

▲女主持人聽到故事，也嚇了一跳。（圖／翻攝自TikTok／girlsoverheard）

女聽眾表示，前幾天晚上她突然有股衝動，覺得自己應該要檢查一下男友的手機，結果意外發現男友變態秘密，「我看到他在某個AI網站上，該網站可以利用AI技術製作Deepfake裸照，結果他竟然放了我妹的照片」。

女聽眾氣憤表示，「我妹24歲，我26歲，這個世界上有這麼多人，他最想看的竟然是我妹裸體，我後來和他對質這件事，他立即哭著道歉，說他犯了一個愚蠢錯誤，他也不知道自己在想什麼，也覺得自己很噁心」。

節目在網路上曝光後引發上萬網友討論，許多網友驚嚇表示，「我嚇到下巴都掉下來了，這真的太噁心了，快跟他分手」、「這絕對是警訊，趕快離開他吧」，不過也有許多網友批評女聽眾偷看手機的行為，「我不是要幫男友講話，但你偷看手機也不應該」、「偷看手機的你也很像恐怖情人」。
 

@girlsoverheard Sorry WHAT?!!?!! #podcast #podcastforwomen #girlgroup #glasgow #dilemma #confessions #viral #fyp #foryou @Eilidh Wells @Ash Reid @LAUREN KERR ♬ original sound - Girls Overheard Podcast
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