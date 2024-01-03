快訊／日本北九州市商店街「大規模起火」！　火勢蔓延多棟建築

1月1日 能登半島大地震

1月2日 歴史的航空機事故

1月3日 北九州市大規模火災

1月4日←何がおきるんだよ…



北九州市小倉の商店街「魚町銀天街」で大規模火災 - 中継映像・速報中



小倉北区、旦過市場方面で火事 pic.twitter.com/B4iLcCuyWy — ネログリ (@gaasych) January 3, 2024

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣北九州市知名商店街「魚町銀天街」3日下午發生火警，由於店家密集，火勢迅速蔓延至多棟建築物，消防當局目前仍在持續撲滅火勢，尚未接獲人員傷亡通報。該商店街創建於1951年，是日本第一個拱廊式商店街。

根據《日本電視台》報導，警消3日下午3時10分左右接獲多起通報稱，位於北九州市小倉北區的商店街「魚町銀天街」發生火災，然而當消防人員抵達現場時，火勢已經迅速蔓延。

消防當局目前仍在撲滅火勢，不過從現場畫面可以看到，大火仍在持續燃燒。魚町銀天街創立於1951年，是日本史上第一個拱廊式商店街，歷史悠久，不僅如此，由古老建築物組成的「鳥町食堂街」也在附近。

同樣位在魚町銀天街附近的旦過市場則是在2022年先後發生2次大規模火災。消防人員雖然仍在滅火，但是魚町銀天街的火勢依舊在延燒。

根據《共同社》報導，福岡縣小倉北警署表示，起火點疑似為一間餐飲店，當時餐廳內的顧客與工作人員皆已順利逃生，而有消息指出，起火原因為鍋中熱油引燃。