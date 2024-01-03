挪威82%新車是純電車！目標2025年底「停售汽柴油車」

▲2023年挪威當地賣出的新車超過8成是純電動車。（示意圖／達志影像）

文／中央社奧斯陸2日綜合外電報導

挪威計劃2025年底成為全球第一個停售汽、柴油車國家，2023年市售新車已有82%為純電動車。儘管在北歐面臨強勢的勞工工會相逼，特斯拉仍連續第3年成為挪威最暢銷車企。

路透社指出，挪威今天公布的最新登記數字顯示，2023年當地賣出的新車裡5/6是純電動車，特斯拉（Tesla）在挪威的整體市佔率也從12.2%增至20%。

挪威道路交通資訊委員會（OFV）表示，電動車在2023年市售新車的佔比，從2022年的79.3%增為82.4%。

北歐的挪威雖是產油國，卻計劃2025年底前成為全球第一個停售汽、柴油車的國家。儘管2023年增列一些相關稅款，但純電動車在挪威仍擁有許多汽、柴油車所沒有的免稅優惠。

挪威當地市佔率僅次於特斯拉者是豐田汽車，市佔率從前一年的8%提升為2023年的12.4%；原本第2名的福斯汽車（Volkswagen）則掉到老三，市佔率從11.6%降為10.8%。

特斯拉的中型跨界休旅車Model Y蟬聯2023年挪威最暢銷車款，力壓福斯的ID.4與Skoda的Enyaq；Model Y在挪威的售價約合4萬4250美元（約新台幣137萬）。

業界表示，純電動車在挪威的新車市佔率2024年有望衝到95%。

挪威首都奧斯陸目前已有超過1/3的私家車為純電動車，今後兩年內有望達到50%。雖然這讓當地的噪音與空污獲得改善，但一些電動車主抱怨街邊缺乏充電樁，認為當前政策只是有利能在自家充電的車主。

特斯拉在北歐地區面臨來自工會等團體的強大壓力，因為業者拒絕瑞典的技師工會提出薪資和其他工作條件等勞資協商權利，為此瑞典的碼頭工人、卡車司機、郵差、水電工、清潔工等事業團體拒絕為特斯拉服務，並獲挪威、丹麥和芬蘭等地工會響應。