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日本大地震餘震頻傳　海嘯淹水面積達21座東京巨蛋

▲▼日本1日發生規模7.6大地震。依據衛星影像，沿岸多棟民宅受損。（圖／路透）

▲衛星影像顯示，在地震發生後，沿岸多棟民宅受損。（圖／路透）

中央社東京3日綜合外電報導

日本石川縣能登地方1月1日發生最大震度7級強震後，初步統計到今天上午8時止，共觀測到479次疑似餘震的震度1級以上地震。因海嘯侵襲淹水面積約100公頃，相當於21座東京巨蛋。

日本時事通信社報導，北陸電力公司表示，截至今天中午12時5分止，災區仍有約3萬3700個家戶停電；由於災區各地出現停水狀況，自衛隊等單位已前往當地提供用水。

讀賣新聞報導，目前持續斷水的戶數，石川縣有9萬5359戶、富山縣有1萬9100戶、新潟縣有337戶，合計3縣共11萬4796戶。在石川縣輪島市及珠洲市，包括市府等單位已從今天開始用其他方式提供用水。

氣象廳表示，能登地方及其周邊地區相繼出現疑似餘震的地震，到今天上午8時止，總計已觀測到479次震度1級以上地震。

其中在今天凌晨2時21分左右，在珠洲市觀測到震度5強地震；上午10時54分左右，又在輪島市觀測到震度5強搖晃。

國土交通省今天說明，位於石川縣沿岸、受到海嘯侵襲方珠洲市及能登町，已確認共有約100公頃的面積淹水。100公頃相當於21座東京巨蛋，但淹水面積在接下來的調查中仍可能有所變化。

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