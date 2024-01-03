海保機長「大面積燒傷」搶救一夜脫險！　警：好轉後立刻調查

▲日本航空（JAL）客機2日降落羽田機場時與海上安保廳巡邏機擦撞。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本航空JAL516航班2日晚間降落於羽田機場時，在跑道與海上保安廳定翼機MA722相撞，導致日航機14傷、海保機5死1傷。而命危的海保機長目前已脫離險境，但是因為受到大面積燒燙傷，仍在加護病房觀察中，所幸他已經恢復意識。警方則表示，待機長宮本元氣身體狀態恢復後，將會對他進行詢問，以釐清具體經過。

根據《日本新聞網》報導，警視廳以嫌疑人不明的狀態依業務過失致死傷嫌疑在東京機場警署設立搜查本部，3日上午派出30名調查人員前往發生事故的C跑道進行現場勘查。接下來則將進一步對燒毀的日航客機與海保定翼機進行勘驗。

海上保安廳定翼機唯一倖存的39歲機長宮本元氣在第一時間成功脫逃，但是因全身受到大面積燒傷，因此一度命危，經過一夜搶救已順利脫離險境，無生命危險，目前有意識，不過仍在加護病房中。

警視廳則表示，等待機長的身體狀況好轉，將會對他展開詢問，以釐清事發當下的具體經過。

該起事故一共造成機上5名海上保安廳隊員死亡，分別是41歲副機長田原信之、27歲通信官石田剛典、39歲搜索雷達士帯刀航、47歲整備士宇野誠人以及56歲整備員加藤重亮。

東京消防廳指出，日航客機上有14人受傷，其中4人被送往醫院接受進一步治療。