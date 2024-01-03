記取阪神大地震教訓　日電視台「錄多國語言」海嘯警告2024用上了

▲日本地方電視台事前錄製好多國語言的海嘯警報影片，1月1日強震引發海嘯時立刻就向收視戶播送。（圖／翻攝自X，下同）
記者張寧倢／綜合報導
邁入2024年，日本石川縣1月1日發生規模7.6強震，當局將其命名為「令和6年能登半島地震」，截至3日上午已有62人死亡。緊急避難警報關乎人命，日本一家電視台就提前錄製了英、中、韓、越等7國語言的海嘯警語，當天立即播送。有日本民眾稱讚，29年前的阪神大地震後，電視台記取教訓，做好了災害應對準備。
サンテレビが時代の最先端を行ってる気がする。事前に収録をして、いつ、何が起きてもいいように対応してるのがすごい。普通に考えて、タガログ語とかベトナム語とかの言語で緊急放送をするってなかなかないと思う— ぽむ (@Mii__Chal4621) January 1, 2024
地方局だけどサンテレビってやっぱすごいし偉大だと思うpic.twitter.com/89DsVyautl
日本石川縣能登地區1月1日下午4時10分許，發生最大震度達7級的強震後隨即發布了海嘯警報，日本海其他沿岸地區也觀測到海嘯。不過，日本兵庫縣一家獨立無線電視（地上波）「SUN電視台」（サンテレビ）事先錄製好其他國家語言的海嘯警報影片，當下立刻對當地警報範圍的收視戶播送了避難警示。
▲英語的避難警示。（圖／翻攝自X）
SUN電視台的官方X（前稱推特）帳號也同步更新了影片，除日語和手語之外，還輪播著英語、中文、葡萄牙語、越南語、韓語、尼泊爾語、菲律賓使用的他加祿語等口頭與文字警示，呼籲民眾盡可能地往高處避難。
事前錄製的影片獲得日本網友廣泛讚賞，紛紛發文或留言說「做得太好了」、「記取了阪神大地震的教訓」、「真的很重視阪神大地震的教訓呢」、「事前已做好準備」、「太棒了」、「希望其他電視台也能仿效」、「希望可以傳達給留學生等還沒學會的日文的人」。
▲韓語的海嘯避難警告。（圖／翻攝自X）
據日媒報導，SUN電視台在1995年1月17日阪神大地震（阪神－淡路大地震）時，位於兵庫縣神戶市的電視台總部嚴重受災，攝影機倒塌，灑水裝置故障漏水等情況仍然連續6天、106小時不間斷播送震災消息，至今每年也會編播震災特別節目，致力於災害報導。
▼菲律賓他加祿語的警告。（圖／翻攝自X）
讀者迴響