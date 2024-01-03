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日航擦撞起火！空服員指引逃生「10人一組、冷靜」　他嚇：差點回不來

▲▼日本航空一架從北海道新千歲機場起飛的班機，2日下午降落羽田機場時發生擦撞起火。（圖／路透）

▲日本航空一架從北海道新千歲機場起飛的班機，2日下午降落羽田機場時發生擦撞起火。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本東京羽田機場昨（2）日下午發生跑道起火意外，日本航空客機與海上保安廳飛機擦撞，客機上包括乘客、機組人員一共379人平安脫困。事後，一名來自埼玉縣的33歲男性乘客受訪，對於昨晚九死一生的逃難記憶仍餘悸猶存，他也讚嘆空服員和鄰座乘客能夠冷靜應對。

根據日媒《富士新聞網》，一名33歲的男性定居埼玉縣埼玉市，跨年連假期間他帶著妻子、2歲的女兒返回位於北海道的娘家，2日一家三口從北海道新千歲機場搭上飛往羽田機場的日本航空班機，準備返回埼玉收假，豈料卻遭遇客機擦撞海上保安廳飛機的事故，在九死一生之際，他只想著該如何才能守護妻女。

該名男性受訪時透露，他的座位編號為45、恰巧位於燃燒機翼附近的正中央，妻女則坐在他的身邊，當日本航空班機降落在羽田機場之際，他瞬間聽到「咚」巨大碰撞聲，當時他還以為是飛機降落時所產生的震波，雖然不會特別感覺到搖晃，但能明顯感受到燃燒的火焰逐漸變大、煙也變得愈加濃厚。

▲▼日本航空客機機艙內部曝光，乘客依照指示逃生。（圖／路透）

▲日本航空客機機艙內部曝光，乘客依照指示逃生。（圖／路透）

該男表示，從他與妻女的座位能夠清楚見到燃燒成橘黃色的火光，直到成功從機內逃生後飛機的引擎仍持續燃燒，之後左側引擎才停止燃燒，而火勢逐漸在機體內蔓延，當時他一心只想守護好身邊的妻女，妻子則是讓女兒壓住口鼻，而雖然左右兩側通道皆能逃生，但左側通道已佈滿濃煙、非常危險，只好從右側逃生。

男子回想起起火的瞬間，剛開始他以為火勢會逐漸消退，但濃煙卻逐漸蔓延，不過當時飛機仍處於降落狀態。他也表示，從體感估計，直到逃生成功為止大約花了10到15分鐘的時間，逃生時後方、兩側的門窗都無法打開，最後只剩下前方的門窗能打開，成為了能夠倖存的的唯一途徑。

男子也向媒體透露當時機上的氛圍。他表示，雖然不會特別感覺到恐慌，不過卻還是能聽到有人喊「快點開窗」、「快點讓我們出去」，以及起身拿隨身行李的乘客，不過空服員沉著冷靜應對、安撫乘客，因此座位附近的乘客基本上還算是冷靜。

男子表示，最後乘客利用飛機上的緊急滑梯逃生、並集合在跑道上，空服員們冷靜指示，呼籲乘客們保持冷靜、且以10人為一組行動。而隨著火勢和濃煙逐漸增強，空服員更指示乘客逃離、等候機場派巴士接送，最後乘客們跟在消防車後面行走，整場驚魂才終於宣告落幕。

另外，一名來自東京都三鷹市的63歲男性乘客今井康人則接受《時事通訊社》採訪。他透露，雖然班機發生撞擊後到處充滿乘客們的慘叫聲，但在空服員冷靜安撫乘客、要求依照指示按照順序逃生後，乘客在導引下花了約10分鐘的時間離開機艙、在距離飛機100公尺處等候，假設這中間出現一點差池，很有可能乘客會遭到火焰吞噬。

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