快訊／又搖！石川縣發生規模5.5「極淺層地震」　最大震度5強

▲ 石川縣能登地方發生5.5餘震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本石川縣能登地區元旦強震後餘震連連，3日上午10時54分（台灣9時54分）再度發生地震，初判地震規模5.5，震源深度約10公里，屬於極淺層地震。根據NHK，石川縣輪島市震度達到5強，七尾市、中能登町、穴水町及能登町震度4，其餘包括富山東部、富山西部、加賀地區及飛驒地區震度3，所幸並無海嘯威脅。

此前，石川縣能登半島1日下午約4時發生芮氏規模7.6地震，志賀町觀測到震度7的強烈搖晃，石川縣七尾市、輪島市、珠洲市、穴水町震度6強，石川縣中能登町、能登町、新潟縣長岡市震度也有6弱，新潟縣、富山縣、福井縣、長野縣、岐阜縣震度則在5強到5弱。

強震過後當地大小餘震不斷，截至3日上午8時，震度1以上的地震已達479次。日本氣象廳呼籲，「在震感強烈的地區，由於房屋倒塌、土石流等風險很高，約一周內請小心最大震度7的地震，尤其是這2、3天內。」

另外，日本政府成立的地震調查委員會在2日召開的臨時會議上，總結東西向150公里的活動斷層移位可能性，認為一系列地震活動將持續一段時間，呼籲做好面對更多地震和海嘯的準備。