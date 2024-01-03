候機室驚見「日航客機狂燒」新聞　北海道航班停飛256人睡機場

記者詹雅婷／綜合報導

日本航空客機2日在羽田機場與海上安保廳飛機相撞起火，受到這起事件影響，北海道新千歲機場後續飛往羽田機場的16個航班全數停飛，連帶造成256名乘客在機場過夜。許多乘客把行李帶在身邊，在機場大廳打地鋪，坐在地上或躺著休息。

綜合日媒北海道ニュースUHB、HBC北海道放送等報導，日本航空516航班2日傍晚6時從北海道新千歲機場起飛前往羽田機場，結果一著陸就和海保廳DHC-8巡邏機發生擦撞，整架飛機起火。依據網友2日晚間發布的影片，新千歲機場候機室的電視播放日航客機起火燃燒的新聞，不過聽到機上所有人員成功逃出的消息，大家都鬆了一口氣，小聲地說「太好了」。

事故發生後，新千歲機場後續飛往羽田機場的16個航班全數停飛，無法搭乘班機前往羽田機場的256名乘客就在機場過夜。機場開放了機場大樓4樓的空間給被迫滯留的旅客使用，分發食物、地墊等等。許多乘客神情疲憊，把墊子鋪在地上、使用睡袋，在機場過夜。

到了3日，日本航空（JAL）、全日本空輸（ANA）與AIRDO（エアドゥ）的航班仍受到影響，原定要從羽田機場飛往新千歲機場的8個航班被迫停飛，飛往羽田的另外3個航班也停飛。