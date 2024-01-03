割破李在明頸靜脈！兇嫌經營房仲業10多年　自稱「加入民主黨」

▲李在明在首爾大學醫院接受血管重建手術後送進加護病房，非家屬不得探視，警方3日在外守候。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明昨（2）日上午造訪釜山，正當準備搭車離開時，突然遭到一名偽裝成支持者的67歲金姓男子持刀刺傷左頸，造成頸靜脈斷裂，當場倒臥在地、血流如注。警方調查，發現金男從以前就預謀犯案，在網路上購買登山刀後進一步改造，且他自稱加入共同民主黨。

根據《韓聯社》、《中央日報》，釜山警察廳搜查本部今（3）日指出，金男用來刺傷李在明左頸的刀具，為金男先前透過網路購買，長17公分、刀刃長12.5公分的登山刀，且來自忠清南道的金男連日來行跡可疑，1日首先抵達釜山、接著又前往蔚山，2日上午再抵達釜山，並在釜山廣域市江西區大項洞（加德島）向李在明行刺。

警方調查後發現，刺殺李在明的金姓男子1957年出生，並在忠清南道牙山市一帶開設不動產仲介公司；而上個月13日（2023年12月）金男也曾前往釜山，當時李在明在釜山出席全稅（全租、傳貰，南韓特有租屋形式）詐欺受害者懇談會。

▲▼金姓男子刺傷共同民主黨黨代表李在明，遭到警方逮捕。（圖／CFP）

對於金南向李在明行刺得逞，鄰居們大都不敢置信，透露金男其實在忠清南道牙山開設不動產仲介公司至今已超過10年。當地一名不動產仲介關係人士透露，「（金男）性格相當溫順，聽到他是此次事件的犯人，我們都嚇了一跳！」

至於另一名自稱認識金男長達15年的不動產仲介代表A某則表示，「雖然他（金男）確實是民主黨黨員，但他從來沒有討論過政治。」

金男行刺被逮後接受警方調查，起出他不願透露犯案動機、決定保持緘默，但他最後仍向警方開口，「我就是想要殺掉李在明」，還聲稱自己是共同民主黨黨員、且過去也曾經加入過國民力量（現執政黨）。

▲李在明送醫接受治療。（圖／達志影像／美聯社）

針對金男的說法，警方同時向共同民主黨、國民力量寄出公文，釐清金男的黨籍問題。對於朝野針對金男黨籍所做的相關提問，警方則不願意透露。

據悉，金男2日前往釜山廣域市江西區大項洞（加德島），當時他頭戴寫著「我是李在明」的淡藍色紙製王冠、黑色粗框眼鏡，上午10時27分混進人群當中，先是對著李在明喊「幫我簽名」，接著突然從外套內抽出刀具、精準刺進李在明左頸。

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