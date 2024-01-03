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巴西百萬YTR聖誕節失蹤　發現「埋在朋友家後院」愛愛一半暴斃

巴西百萬YTR聖誕節失蹤　發現「埋在朋友家後院」愛愛一半暴斃。（圖／翻攝自Instagram）

▲失蹤男網紅被發現埋在朋友家。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

巴西26歲男YouTuber卡洛斯(Carlos Henrique Medeiros)聖誕節與朋友聚會後突然失蹤，家人焦急到各處尋找他的下落，沒想到近來發現他被埋在朋友家後院中，疑似因為吸食古柯鹼過量身亡。

在YouTube上擁有177萬粉絲訂閱的卡洛斯，上月25日聖誕節去朋友位於聖保羅市伊塔佩塞里卡-達塞拉區(Itapecerica da Serra)家中，參加聚會後突然失蹤。卡洛斯的家人表示，當天凌晨1時37分還有收到他傳來的祝賀簡訊，然而第二天卻沒有回家。

卡洛斯朋友向家屬表示，卡洛斯約凌晨2時離開，後來便再也沒看到他的身影。家屬焦急在網路刊登尋人啟事，並在各地醫院與樹林中尋找卡洛斯下落，結果有人在朋友後院泥土中發現卡洛斯T恤，報警後警方找到卡洛斯遺體。

警方隨即逮捕涉案的28歲男屋主雷南(Renan José)與24歲妻子卡洛琳(Caroline Mello)，雷南供稱，卡洛斯聖誕節當晚吸毒後，與妻子妹妹發生性關係一半時突然身亡，因為不知道該怎麼辦所以沒有報警。

卡洛斯的妹妹指控2人說謊，警方目前已將遺體帶回驗屍，初步調查沒有在遺體上發現刀傷、勒傷或是槍傷證據，若發現死者不是因為意外死亡，將會對屋主夫妻提出指控。

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