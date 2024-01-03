日7.6強震增至62死！　多人遭活埋「斷水斷電」生死不明　

▲日本石川縣能登地區地震增至62死。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本石川縣能登地區1日發生規模7.6強震，截至3日上午8時，死亡人數已攀升62人，且還有多人遭活埋生死不明。此外，受到地震影響而發生大規模火災的石川縣輪島市，約有200棟住宅全數燒毀，而許多偏遠村莊持續斷水斷電，救援物資難以送達，持續處於孤立狀態。

▲能登地區因土石流導致道路中斷，許多偏遠村莊持續斷水斷電，救援物資難以送達。（圖／達志影像／美聯社）



綜合日媒報導，日本石川縣能登地區元旦發生強震，目前死亡人數已攀升至62人，災情最慘重的是石川縣的輪島市，有29人不幸死亡。此外輪島市河井町受到地震影響，發生大規模火災，延燒超過4000平方公尺，當局評估約有200棟房屋被燒毀。

內閣官房長官林芳正表示，由於受災地區的建物倒塌，目前截至2日晚間6時，已知有至少6起活埋事件，生死狀況不明，且石川縣仍有3.4萬戶停電，通訊也出現問題，詳細災情仍待確認。

▲輪島市河井町受到地震影響，發生大規模火災，延燒超過4000平方公尺。（圖／達志影像／美聯社）



能登地區因土石流導致道路中斷，許多偏遠村莊持續斷水斷電，救援物資難以送達，持續處於孤立狀態。能登町官方指出，由於電話不通無法聯繫，目前僅知北河內地區有16戶人家共20人處於孤立狀態，消防救災人員正徒步前往當地。

其他受困災民包含穴水町北七海地區的1戶1人、麥浦地區的20人、丸山地區的10人，還有七尾市中島町河內地區的5戶10人。另外，輪島市、珠洲市也有許多地區失聯，目前仍在確認情況，各地方的自治團體也要求政府盡快提供支援物資，預計將利用自衛隊直升機運送。

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