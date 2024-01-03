日航90秒完美疏散！　38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

▲ 1985年日航123號班機空難，造成520人死亡。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京羽田機場2日發生日本航空516客機及海上保安廳定翼機撞擊意外，造成海保廳機上5人罹難，日航機上379人則全員逃出。飛機爆炸的恐怖畫面令美媒直呼，有任何人毫髮無傷都是奇蹟，而專家分析，日航能在90秒內完成「教科書式疏散」，是近40年前的520死空難悲劇後，用前人的血換來的現代安全標準結合日航本身嚴格安全文化的成果。

英國克蘭菲爾德大學安全及事故調查教授布瑞斯威特（Graham Braithwaite）接受CNN訪問坦言，考量到爆炸的嚴重程度，他對於2日的事故中日航乘客全員逃出感到驚訝又鬆了口氣，因為這種撞擊對任何飛機都難以承受。

不過他也指出，「以我對這家航空公司的了解，以及他們在安全及培訓機組員上付出的努力，他們能夠表現得這麼好並不令人意外」，而日航之所以如此重視安全，和近40年前的重大空難息息相關。

▲ JAL123墜毀，至今仍是史上最嚴重的單架飛機空難。（圖／CFP）

1985年8月12日，日航從東京飛往大阪的123號班機墜毀，機上524人中520人罹難，事故原因是波音公司技術人員修理機尾時處理不當造成，而非日航技術人員，至今仍是航空史上死傷最慘重的單一飛機事故。

布瑞斯威特指出，這起空難顯然對日航影響深遠，「在日本的文化中，他們作為負擔責任的團體，希望確保這種事情不再發生。因此當事情出錯時，他們會從如何從中學習的角度看待，一切都是改進的機會。」

經過20年後來到2005年，日航發現許多新進員工並不記得這起空難，因此在公司總部架設展示區，展出部分機體殘骸及機組員、乘客的故事。布瑞斯威特認為，此舉背後含意是讓新進員工知道「出錯會發生什麼事。」

如今近40年過去，這場災難仍深刻影響日航對待安全的態度。布瑞斯威特指出，「他們對於標準作業程序（SOP）及正確做事有非常嚴格的文化。我認為這也是這次事件中，機組員表現如此出色的原因之一。」

一名要求匿名的歐洲大型航空公司機師也稱，他對這次日航機師、機組員及乘客的印象特別深刻，「他們在最極端的條件下進行教科書式的疏散。」

▲ JAL516客機2日下午降落羽田機場，因撞擊意外起火燃燒。（圖／路透）

他補充，現代飛機的堅固程度及機師處理異常狀況的培訓已發展幾十年，「我們正處於航空業成立以來最安全的時期」，但現代航空的安全守則正是「用那些沒這麼幸運的人的鮮血寫成」。

布瑞斯威特提及2019年俄羅斯國際航空公司1492號班機、1980年沙烏地阿拉伯航空163號班機及1985年英國空旅航空28M號班機空難，都影響現代飛機的許多功能，包括加大逃生門前的空間、地板上的燈光、出口標誌更加清晰等，全都有助於撤離乘客。

布瑞斯威特指出，「如今我們知道，是機組員的影響力讓人們能夠迅速撤離。」支持機組員的慈善機構PilotsTogether主席埃爾利希（Steven Erhlich）也表示贊同，儘管目前對日航2日的意外發表評論為時過早，「但可以肯定的是，機組員的表現堪稱典範。」

埃爾利希認為，日航對機組員的安全培訓看見成效，而乘客應該注意逃生須知說明，也應謹記機組員不是餐飲服務人員，而是訓練有素的安全專業人士。