　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日航90秒完美疏散！　38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

▲▼ 1985年日本航空123號班機（JAL123）空難，造成520人死亡。（圖／CFP）

▲ 1985年日航123號班機空難，造成520人死亡。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京羽田機場2日發生日本航空516客機及海上保安廳定翼機撞擊意外，造成海保廳機上5人罹難，日航機上379人則全員逃出。飛機爆炸的恐怖畫面令美媒直呼，有任何人毫髮無傷都是奇蹟，而專家分析，日航能在90秒內完成「教科書式疏散」，是近40年前的520死空難悲劇後，用前人的血換來的現代安全標準結合日航本身嚴格安全文化的成果。

英國克蘭菲爾德大學安全及事故調查教授布瑞斯威特（Graham Braithwaite）接受CNN訪問坦言，考量到爆炸的嚴重程度，他對於2日的事故中日航乘客全員逃出感到驚訝又鬆了口氣，因為這種撞擊對任何飛機都難以承受。

不過他也指出，「以我對這家航空公司的了解，以及他們在安全及培訓機組員上付出的努力，他們能夠表現得這麼好並不令人意外」，而日航之所以如此重視安全，和近40年前的重大空難息息相關。

▲▼ 1985年日本航空123號班機（JAL123）空難，造成520人死亡。（圖／CFP）

▲ JAL123墜毀，至今仍是史上最嚴重的單架飛機空難。（圖／CFP）

1985年8月12日，日航從東京飛往大阪的123號班機墜毀，機上524人中520人罹難，事故原因是波音公司技術人員修理機尾時處理不當造成，而非日航技術人員，至今仍是航空史上死傷最慘重的單一飛機事故。

布瑞斯威特指出，這起空難顯然對日航影響深遠，「在日本的文化中，他們作為負擔責任的團體，希望確保這種事情不再發生。因此當事情出錯時，他們會從如何從中學習的角度看待，一切都是改進的機會。」

經過20年後來到2005年，日航發現許多新進員工並不記得這起空難，因此在公司總部架設展示區，展出部分機體殘骸及機組員、乘客的故事。布瑞斯威特認為，此舉背後含意是讓新進員工知道「出錯會發生什麼事。」

如今近40年過去，這場災難仍深刻影響日航對待安全的態度。布瑞斯威特指出，「他們對於標準作業程序（SOP）及正確做事有非常嚴格的文化。我認為這也是這次事件中，機組員表現如此出色的原因之一。」

一名要求匿名的歐洲大型航空公司機師也稱，他對這次日航機師、機組員及乘客的印象特別深刻，「他們在最極端的條件下進行教科書式的疏散。」

▲▼日本東京羽田機場2日下午起火。（圖／路透）

▲ JAL516客機2日下午降落羽田機場，因撞擊意外起火燃燒。（圖／路透）

他補充，現代飛機的堅固程度及機師處理異常狀況的培訓已發展幾十年，「我們正處於航空業成立以來最安全的時期」，但現代航空的安全守則正是「用那些沒這麼幸運的人的鮮血寫成」。

布瑞斯威特提及2019年俄羅斯國際航空公司1492號班機、1980年沙烏地阿拉伯航空163號班機及1985年英國空旅航空28M號班機空難，都影響現代飛機的許多功能，包括加大逃生門前的空間、地板上的燈光、出口標誌更加清晰等，全都有助於撤離乘客。

布瑞斯威特指出，「如今我們知道，是機組員的影響力讓人們能夠迅速撤離。」支持機組員的慈善機構PilotsTogether主席埃爾利希（Steven Erhlich）也表示贊同，儘管目前對日航2日的意外發表評論為時過早，「但可以肯定的是，機組員的表現堪稱典範。」

埃爾利希認為，日航對機組員的安全培訓看見成效，而乘客應該注意逃生須知說明，也應謹記機組員不是餐飲服務人員，而是訓練有素的安全專業人士。

ET快訊
2女兒遭地震活埋　爸爸握著「冰冷手」顫抖：很痛對吧
日航爆炸乘客「跳下滑梯」！　逃生畫面曝光
王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！當兵收死訊太激動　遭軍
2泰女跟團來台旅遊　行李箱裝「上億元」海洛因
直擊／「最美里長」陳紫渝比3支持！　民眾激動伸手、跳起擊掌侯
剛爆「封鎖劉詩詩」！吳奇隆一家外出被拍…1舉動洩夫妻現況
2裝潢工躺掀床亡　高大成：恐中樞神經昏迷+缺氧窒息

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2女兒遭地震活埋！70歲老父顫抖握著「冰冷手」悲喊：很痛對吧

割破李在明頸靜脈！兇嫌經營房仲業10多年　自稱「加入民主黨」

記取阪神大地震教訓　日電視台「錄多國語言」海嘯警告2024用上了

有登機證卻「爬進飛機引擎」　美國男子命喪機場

18歲男跨年被「煙火炸頭」當場死亡　母街上哀號：我的寶貝在哪

快訊／NHK：海保廳人員稱「機長聽錯指令」！逃生前對話內容曝

日航90秒完美疏散！　38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

日航擦撞起火！空服員指引逃生「10人一組、冷靜」　他嚇：差點回不來

巴西百萬YTR聖誕節失蹤　發現「埋在朋友家後院」愛愛一半暴斃

命危海保機長身分曝！僅39歲機長資歷近5年　飛行時數3641小時

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

老公依偎妻懷裡撒嬌討摸　見被錄影秒跳起怒喊刪掉

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

2女兒遭地震活埋！70歲老父顫抖握著「冰冷手」悲喊：很痛對吧

割破李在明頸靜脈！兇嫌經營房仲業10多年　自稱「加入民主黨」

記取阪神大地震教訓　日電視台「錄多國語言」海嘯警告2024用上了

有登機證卻「爬進飛機引擎」　美國男子命喪機場

18歲男跨年被「煙火炸頭」當場死亡　母街上哀號：我的寶貝在哪

快訊／NHK：海保廳人員稱「機長聽錯指令」！逃生前對話內容曝

日航90秒完美疏散！　38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

日航擦撞起火！空服員指引逃生「10人一組、冷靜」　他嚇：差點回不來

巴西百萬YTR聖誕節失蹤　發現「埋在朋友家後院」愛愛一半暴斃

命危海保機長身分曝！僅39歲機長資歷近5年　飛行時數3641小時

EXO伯賢當社長了！新年傳好消息「設立個人公司」

林書豪首度回父親故鄉彰化出賽　夢想家捍衛主場連勝

巫師想用庫茲馬換首輪籤？溜馬有興趣　控衛瓊斯比他更搶手

快訊／4點駁斥「全家靠陸業務吃穿」　張宏陸宣布提告林國春

10億身家珠寶商遭奧客威脅！　「竟找黑道砸店」無奈嘆：見怪不怪

金世正搭機離台！拎「臺南400」伴手禮出關　親民行銷台灣

2024房市「賣方等人、買方等價」　顏炳立：說會漲太天真

中鋼成功開發新一代高功能橋梁用鋼　強度提升1.4倍

政見發表會第二階段放棄上台　阮厚爵：各說各話無法直球對決

台11線41k~42k施工機動交管　1／8至1／20單線雙向通行

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

國際熱門新聞

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

即／羽田塔台「未准許」海保機進跑道！

日本強震「報應來了？」主播下場慘

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

即／NHK：海保廳人員曝「機長聽錯指令」！

日航客機「90秒全員逃出」創下奇蹟

機師女兒曝「父親3告誡」　12萬人朝聖讚爆

羽田機場2機相撞！5罹難者身分曝光

日航完美疏散　專家：38年前520死空難換來的

即／日羽田機場飛機起火！巨大火球在跑道滑行

快訊／海保廳飛機6機組人員「5人罹難」

日航負責人道歉　撞機列「飛安事故」調查

更多熱門

相關新聞

即／NHK：海保廳人員曝「機長聽錯指令」！

即／NHK：海保廳人員曝「機長聽錯指令」！

日本航空JAL516航班2日晚間在羽田機場與海上保安廳定翼機相撞，導致兩架飛機瞬間起火燃燒，並造成日航14人受傷、海保機5死1命危的慘劇。儘管相關事故原因仍在調查中，但是《日本放送協會》引述海上保安廳內部人士報導，機長在逃生當下曾回報「已經得到起飛許可」，然而事實上塔台根本就沒有准許起飛，間接證實海保機機長聽錯指令。

日航起火　空服員指引逃生：10人一組、冷靜

日航起火　空服員指引逃生：10人一組、冷靜

命危海保機長身分曝！僅39歲

命危海保機長身分曝！僅39歲

丈夫搭的飛機起火　人妻接機超焦急

丈夫搭的飛機起火　人妻接機超焦急

日航乘客「驚恐跳下滑梯」畫面曝光

日航乘客「驚恐跳下滑梯」畫面曝光

關鍵字：

羽田機場日本航空日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

陸跨年爆假唱「台灣2天后被點名」結果出爐！

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

即／羽田塔台「未准許」海保機進跑道！

日本強震「報應來了？」主播下場慘

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

吳奇隆傳婚變「微博封鎖劉詩詩」！　陸網實測：實錘了

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

即／內湖2死命案！20多歲裝潢工倒臥室明顯死亡

更多

最夯影音

更多
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走
婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面