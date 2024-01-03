2天479起餘震！　日氣象廳警告：一周內小心「震度7級」強震

▲ 石川縣珠洲市災情嚴重，上千戶民宅倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本石川縣1日發生規模7.6強震，截至3日上午已累計62人死亡，搜救工作仍在持續，但周邊地區餘震連連，至今2天內已發生479起震度1以上的地震。氣象廳警告，未來一周內仍可能出現最大震度達到7左右的地震。

根據NHK，元旦強震過後，震源在能登及周邊地區的地震仍接連發生，今（3）日凌晨約2時21分，石川縣珠洲市就發生震度5強的強烈搖晃。截至3日上午8時，震度1以上的地震已達479次。

日本氣象廳呼籲，「在震感強烈的地區，由於房屋倒塌、土石流等風險很高，約一周內請小心最大震度7的地震，尤其是這2、3天內。」

另外，日本政府成立的地震調查委員會在2日召開的臨時會議上，總結東西向150公里的活動斷層移位可能性，認為一系列地震活動將持續一段時間，呼籲做好面對更多地震和海嘯的準備。

此前，石川縣能登半島1日下午約4時發生芮氏規模7.6地震，志賀町觀測到震度7的強烈搖晃，石川縣七尾市、輪島市、珠洲市、穴水町震度6強，石川縣中能登町、能登町、新潟縣長岡市震度也有6弱，新潟縣、富山縣、福井縣、長野縣、岐阜縣震度則在5強到5弱。