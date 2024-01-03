日警今「現場勘查」日航燒毀機體、事故跑道！調查人員訪羽田機場

▲日本航空JAL516班機2日在羽田機場跑道與海上保安廳DHC-8巡邏機相撞。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本羽田機場2日晚間發生日航客機與海上保安廳定翼機相撞的意外，造成日航14名乘客受傷、海保機5死1命危，警視廳已經以業務過失致死傷嫌疑展開調查，並設置搜查本部，調查人員3日將親自前往羽田機場現場勘查事故跑道與日航機體。

根據《日本新聞網》報導，日航所屬的空中巴士A350客機516航班2日下午從新千歲飛往羽田，但卻在降落時與海上保安廳準備運送物資至新潟的定翼機相撞，雙方隨即起火燃燒。日航機上近400名乘客與機組人員在數十秒內迅速逃生，而海保機除了機長脫困外，其餘5人一度失聯，被救出後經搶救不治，機長則仍處命危狀態。

▲日本警視廳3日將對跑道與日航機體進行現場勘查。（圖／路透）

國土交通省3日上午表示，具體事故原因仍在釐清，但是根據塔台的對話紀錄，日航飛機確實取得降落許可進入跑道，日航機長與塔台管制員皆複述指令。而海上保安廳的飛機則是按照塔台要求在跑道旁待命。

警視廳針對此案已經依業務過失致死傷嫌疑在東京機場警署設置搜查本部，將持續調查並釐清事發經過。警方3日也將親自前往羽田機場，將對發生起火事故的跑道與已經燒毀成廢鐵的日航客機機體進行現場勘查。