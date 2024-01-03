日航事故A350客機燒到全毀！　空巴宣布派遣專家小組赴日調查

▲日本航空編號516的空中巴士A350客機2日在羽田機場擦撞事故中起火燒毀。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本航空（JAL）班機編號516的空中巴士A350型客機2日在羽田機場與海上保安廳巡邏機擦撞，造成巡邏機上5人死亡。據路透社等外媒報導，總部位於法國的空中巴士公司於當地2日宣布，將派遣專家團隊，前往日本支援飛機起火調查。據信，這架服役僅2年的空巴客機是全球首架機體全損的A350飛機。

空中巴士公司於巴黎時間2日宣布，2日傍晚5時47分在羽田機場C跑道發生A350-900型客機與海上保安廳飛機擦撞起火，將就此事故派遣專家小組赴日本，並向飛機製造地法國的法國航空事故調查處（BEA）與日本國家運輸安全委員會（JTSB）進行的調查提供技術支援。

發生事故的空中巴士飛機，註冊編號為JA13XJ，2021年9月間才首飛、2021年11月10日交付，事故發生時機齡只有2年多。據此前報導，這架客機不但是首架發生嚴重事故的空巴A350，也是這款機型首次發生機體全損的狀況，恐怕也將成為全球首架報廢的A350。

▲日本海上保安廳DHC-8巡邏機。（圖／路透）

日航班機與海上保安廳DHC-8巡邏機相撞後，機上載運的367名乘客和12名機組人員全數逃脫，但巡邏機上6人除了機長外，包含副機長在內的5人罹難。日本國家運輸安全委員會將案件列為飛安事故，東京警視廳3日開始將以「業務過失致死」方向進行調查。

另外，據日本國土交通省初步調查顯示，事故發生前，日本航空受到塔台人員指示「進入跑道」許可，而安保廳巡邏機也收到塔台「行駛到跑道前」的指示，詳細事故原因仍待調查。