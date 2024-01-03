日航陷火海廣播失靈！　空姐手持「擴音器」大喊疏散379人

記者張方瑀／綜合報導

日本航空（JAL）客機2日降落羽田機場時與海上安保廳巡邏機擦撞，造成巡邏機上5人死亡、1人重傷，而幸運的是日航機上379人全數逃生成功。據了解，當時客機起火後，機上廣播系統失靈，空服員直接「手持擴音器」大喊，引導乘客平安疏散。

▲日本航空（JAL）客機2日降落羽田機場時與海上安保廳巡邏機擦撞。（圖／CFP）



根據朝日新聞報導，日本航空516航班2日傍晚6時從北海道新千歲機場起飛，準備降落在羽田機場，結果一著陸就和海保廳DHC-8巡邏機發生擦撞，整架飛機起火，機上廣播系統失靈，而在如此緊急情況之下，日航空服員立刻用擴音器大聲呼喊，進行引導。

報導指出，空服員判斷出安全的逃生出口後，分別從3個安全逃生出口疏散379名乘客。東京消防廳指出，日航飛機上的所有乘客和機組人員都已逃生，但有14人喉嚨燒傷、其他傷勢等，其中4人被送往醫院。

目前國家運輸安全局已派出6名航空事故調查官，從3日起正式展開調查；東京警視廳3日也於東京空港警察署設立搜查本部，將以「業務過失致死」方向進行調查。

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