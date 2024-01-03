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印尼東部火山噴發！灰柱高達1500公尺　機場關閉撤逾2200人

印尼東部火山噴發！灰柱高達1500公尺　機場關閉撤逾2200人

▲勒沃托比火山活動加劇，最近幾周已噴發數次。（圖／X）

圖文／CTWANT

印尼東部的勒沃托比火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）活動加劇，最近幾周已噴發數次，1日噴出的火山灰柱甚至高達1500公尺，由於近日噴出的火山灰對2個鎮造成影響，且當局於1日將該火山的狀態升級，因此目前已有2千多位居民被撤離到臨時避難所。

據阿拉伯衛星電視台報導，印尼火山學和地質災害緩解中心（PVMBG）稱，東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的勒沃托比火山於最近幾周已噴發數次，2日則再度記錄到火山噴發，不過沒有觀測到有噴出火山灰。

東佛羅雷斯縣（East Flores）的官員於2日告訴法新社，前幾次噴發的火山灰影響了附近的2個鎮，這也促使2200多名居民疏散到地方政府設立的臨時避難所，且當局於1日將該火山的狀態提升至印尼4級警戒級別中的第2高，並將火山口周圍的禁區從2公里擴大到4公里。

對此，他則表示「由於火山狀態升級，因此必須將民眾安置到安全地帶，以防止意外。」此外火山灰還迫使80多公里外的弗蘭斯．西達機場（Frans Seda Airport）自1日起關閉。

印尼有近130座活火山，且因位於環太平洋火山帶上，因此火山和地震活動十分頻繁，而上個月，蘇門答臘島（Sumatra Island）的馬拉皮火山（Marapi）才剛噴發，不幸造成23人死亡。

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