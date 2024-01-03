日本強震毀動漫聖地！　 「無敵鐵金剛」作者永井豪紀念館焚毀

文／中央社東京2日綜合外電報導

日本報媒「北國新聞」今天報導，在石川縣昨天發生規模7.6強震後，當地輪島市的「無敵鐵金剛」作者永井豪紀念館也遭到焚毀。

永井豪的漫畫創作公司原動力發表新聞稿指出，輪島市居民安全是該公司的首要之務，將在適當時候更新永井豪紀念館的情況。

該公司還證實，目前人在東京的永井豪安全無虞。永井豪本人已表示，他對家鄉輪島市的情況深感悲痛及擔憂。

永井豪是日本知名漫畫家，著有「無敵鐵金鋼」、「惡魔人」、「甜心戰士」、「蓋特機器人」及「破廉恥學園」等作品。

永井豪紀念館於2009年4月25日開幕，是為紀念永井豪而設立，曾被動漫觀光協會評選為「日本88處值得一去的動漫聖地」之一。