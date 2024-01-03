謹慎看待降息展望　那斯達克大跌245點、道瓊微漲25點

曾經，每個人異口同聲認為2023年的全球經濟將陷入衰退，因為放眼所及，全球央行斬釘截鐵的認為提高利率抑制通膨勢在必得。最後證明大家都錯了，2023年的全球GDP成長了3％，就業市場不但異常穩定，連通貨膨脹都下降了，股市更是出人預料的上漲超過兩成。