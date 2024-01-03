　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7.6強震日本地殼變了！衛星照拍下　輪島市「地面隆起4公尺」

▲▼日本能登半島石川縣7.6大地震 。（圖／達志影像／美聯社）

▲能登半島7.6大地震造成多處道路斷裂 。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

日本石川縣能登半島規模7.6強震，創下少見的最大震度7級劇烈搖晃，根據國土地理院觀測，能登半島因地震導致石川縣輪島市向西位移約1.3公尺，且還有明顯地殼變動，地表上升約4公尺。當局示警，7.6地震發生在一條長約150公里的大斷層上，且地震活動範圍已經越來越廣。

氣象廳統計，1月1日地震當天，日本就發生了155次地震，包括2次規模6以上強震，且大多數都在3以上。兵庫縣大學地球物理學教授後藤忠就推測，這次地震威力強大，可能是因為跟近十條斷層同時移動數十公里所致。

▲▼石川縣輪島市地表隆起。（圖／翻攝國土理院）

▲▼石川縣輪島市地表隆起。（圖／翻攝國土理院）

▲輪島市地表隆起。（圖／翻攝國土地理院）

2011東日本大地震時，國土地理院就測量發現，宮城縣的牧鹿半島附近出現水平方向5公尺的地殼變動。能登半島7.6強震後，根據震源附近設置的電子基準點來分析，發現靠近震央的輪島市向西位移約1.3公尺，另外，觀測人造衛星拍攝的影像，檢查陸地的運動痕跡，也發現輪島地面隆起約4公尺，官員直指「4公尺是相當長的距離」，引發地殼重大構造運動。

日本政府成立的地震調查委員會2日發表，地震範圍已經比之前更廣，整個能登半島都成為地震活躍區，以前的非熱區也可能發生地震。由於7.6強震疑似發生在一條長約150公里的斷層上，範圍從能登半島東北向西南延伸。

巧合的是，新潟大學2天前曾發表一項最新的調查報告，在日本海溝發現有一處311大地震導致的高達26公尺的斷層崖。研究團隊指出，311大地震影響了東北太平洋許多地區的地形，去年潛水探查7500公尺深海底的地形、地質，發現有一處隆起地形的東面有一個落差達26公尺、幾乎垂直的斷層崖，且斷層崖大地震前並不存在。團隊研判，地震發生時，日本海溝區域沿著斷層水平向東移動80至120米，導致板塊前端被急遽抬升約60米，其中一部分崩塌形成斷層崖。

▼石川當地災情慘重。（圖／路透）

▲▼日本石川縣輪島發生地震，道路斷裂和房屋倒塌。（圖／路透）

ET快訊
魔獸新東家揭曉！　不是台灣
機師女兒曝「父親3告誡」　12萬人朝聖讚爆
羽田機場2機相撞爆炸！5罹難者身分曝光
林靖恩砸電視、打破桌子　房內畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本能登半島凌晨又有餘震！最大震度5強

7.6強震日本地殼變了！衛星照拍下　輪島市「地面隆起4公尺」

紐約羅斯福島傳「神秘爆炸」原因不明！官方證實：發生1.7級地震

羽田機場大火已撲滅　東京消防廳：17人傷修正為14名乘客嗆傷

2機相撞「塔台對話」曝！巡邏機疑闖降落跑道　傳出機師顫抖聲

日本7.6強震...新聞主播「報應來了？」　 下場慘曝

日航負責人道歉了！記者會上鞠躬10秒　案件列「飛安事故」調查

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

機師女兒曝「父親3告誡」2大事故發生時機　12萬人朝聖讚爆

羽田機場2機相撞爆炸！5罹難者身分曝光

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

老公依偎妻懷裡撒嬌討摸　見被錄影秒跳起怒喊刪掉

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

日本7.6強震24死!直擊海嘯猛衝 樓塌活埋多人 ｜20240102 ET午間新聞

前職棒球星張誌家驚傳猝逝　母淚崩：去看孩子最後一面

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店砸電視遭趕　坐ATM旁不走畫面曝

快訊／日本能登半島凌晨又有餘震！最大震度5強

7.6強震日本地殼變了！衛星照拍下　輪島市「地面隆起4公尺」

紐約羅斯福島傳「神秘爆炸」原因不明！官方證實：發生1.7級地震

羽田機場大火已撲滅　東京消防廳：17人傷修正為14名乘客嗆傷

2機相撞「塔台對話」曝！巡邏機疑闖降落跑道　傳出機師顫抖聲

日本7.6強震...新聞主播「報應來了？」　 下場慘曝

日航負責人道歉了！記者會上鞠躬10秒　案件列「飛安事故」調查

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

機師女兒曝「父親3告誡」2大事故發生時機　12萬人朝聖讚爆

羽田機場2機相撞爆炸！5罹難者身分曝光

《超人力霸王》已正名24年！內行揭密：從來都不叫鹹蛋超人

懸掛選舉廣告控警施壓　新北警澄清：預防遭破壞造冊

快訊／日本能登半島凌晨又有餘震！最大震度5強

7.6強震日本地殼變了！衛星照拍下　輪島市「地面隆起4公尺」

紐約羅斯福島傳「神秘爆炸」原因不明！官方證實：發生1.7級地震

羽田機場大火已撲滅　東京消防廳：17人傷修正為14名乘客嗆傷

Jennie首談離開老東家YG心聲！　認了「想更自由活動」自信：我做得到

HIV感染「潛伏期恐達10年」！醫籲72小時內做1事：保護力達80%

福斯「明星車款Golf」問世50周年！全新小改款預告1月底海外亮相

2機相撞「塔台對話」曝！巡邏機疑闖降落跑道　傳出機師顫抖聲

偶遇東區正妹美甲師！　街頭攝影拍出超仙照片

國際熱門新聞

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

羽田機場2機相撞！5罹難者身分曝光

日航負責人道歉　撞機列「飛安事故」調查

快訊／海保廳飛機6機組人員「5人罹難」

日本強震「報應來了？」主播下場慘

即／日羽田機場飛機起火！巨大火球在跑道滑行

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

羽田機場2機相撞釀　專家推測：有1架聽錯指令

機師女兒曝「父親3告誡」　12萬人朝聖讚爆

李在明遇襲　「重建血管」手術結束

日本歷年著陸事故　華航空難死傷最慘

日航事故客機才服役2年　恐成全球首架報廢A350

紐約羅斯福島傳「神秘爆炸」！原因不明

更多熱門

相關新聞

日本能登半島凌晨又有餘震！最大震度5強

日本能登半島凌晨又有餘震！最大震度5強

日本能登半島元旦發生規模7.6的強震，導致當地災情慘重，更有48人因此喪命。時間隔了超過30小時，當地仍舊持續發生餘震，日本時間3日凌晨2點21分時，能登半島再度發生餘震，最大震度5強。

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

日本強震「報應來了？」主播下場慘

日本強震「報應來了？」主播下場慘

日航事故客機才服役2年　恐成全球首架報廢A350

日航事故客機才服役2年　恐成全球首架報廢A350

日本石川地震大火燒毀永井豪紀念館

日本石川地震大火燒毀永井豪紀念館

關鍵字：

日韓要聞地震能登石川輪島國土地理院斷層

讀者迴響

熱門新聞

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

吳奇隆傳婚變「微博封鎖劉詩詩」！　陸網實測：實錘了

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

林靖恩跨年夜住飯店　砸壞電視被趕走

羽田機場2機相撞！5罹難者身分曝光

魔獸新東家揭曉　將效力菲律賓球隊

糗了！一群人認錯台北101　網笑翻

日航負責人道歉　撞機列「飛安事故」調查

快訊／海保廳飛機6機組人員「5人罹難」

日本強震「報應來了？」主播下場慘

即／日羽田機場飛機起火！巨大火球在跑道滑行

李泳知致歉SEVENTEEN海外粉絲

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

楊紫瓊親上火線「公開嬰兒身份」

更多

最夯影音

更多
婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面