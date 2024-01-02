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日航負責人道歉：已獲著陸許可　案件列「飛安事故」調查

▲▼ 羽田機場客機起火。（圖／路透）

▲這起撞機事故掀起國際高度關注，日航的常務執行役員青木紀将出面致歉。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

日本東京羽田機場2日發生嚴重意外，導致4條跑道全暫停起降，上百航班受到延誤，日本國土交通省也對此召開記者會。在會議上，日航的常務執行役員青木紀将向罹難者家屬道歉，同時也強調516航班已獲得機場的降落許可。

日本國土交通省、海上保安廳2日晚間9點左右舉辦記者會，國土交通省民航局局長平岡成哲在會議中表示，事發原因將交由國家運輸安全委員會調查，也會盡全力搶在今晚以前恢復營運。

平岡成哲指出，516班機降落時，機場跑道上有架日本海上保安廳的飛機，隨後發生了碰撞事故，目前還無法確認事故發生主因。日本國土交通省也說，在這起事故當中，日航客機是正常著陸。

▲▼ 羽田機場客機起火。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前這起案件被列為飛安事故，由日本運輸安全委員會調查。（圖／達志影像／美聯社）

日航的常務執行役員青木紀将同樣有出席會議，他在會議中表示，希望罹難者的靈魂能夠安息，同時也向罹難者家屬表達哀悼，並且當場鞠躬，低頭致意約10秒左右。

至於516航班與空中交通管制之間的溝通，青木紀将說，他無法發表評論，這起事件關係到事故的根本原因，但516航班在降落以前，已有獲得機場方面的降落許可。

日本國家運輸安全委員會將案件列為「飛安事故」，目前正在持續調查當中，詳細案發原因仍待釐清。

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