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日航事故客機才服役2年！恐成全球首架報廢空巴A350

記者柯振中／綜合報導

日本東京羽田機場2日傍晚發生嚴重事故，日航編號516的空中巴士A350客機與定翼機發生碰撞，造成定翼機上5名機組人員身亡、機長也因此重傷。這架客機是全球首架機體全損的A350飛機，同時也是空中巴士A350服役以來全球首次發生意外。

▲▼日本東京羽田機場2機相撞。（圖／路透）

▲日本東京羽田機場2機發生碰撞。（圖／路透）

綜合外媒報導，日航編號516客機2日傍晚5點47分在羽田機場降落，過程中卻與日本海上保安廳的MA722定翼機碰撞，現場立即出現熊熊烈火，機上的乘客也嚇得不斷哭喊，希望盡速下機避難。

所幸機組人員曾受過90秒內疏散練習的訓練，因此在客機將近滿員的情況下，仍迅速將所有人疏散，沒有造成嚴重死傷。

不過，遭撞的MA722定翼機則沒有這麼幸運，機上6名機組人員有5人罹難，駕駛的機長也受到重傷，且在事發以後，機長曾向海上保安廳求救，說出「飛機爆炸了」等訊息。

▼羽田機場客機起火，MA722定翼機的機組人員5人身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 羽田機場客機起火。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，空中巴士A350客機的定位，是取代部分機齡較高的客機，能夠搭載280至366位旅客，2013年原型機首次起飛後不久，就收到歐洲飛航安全局的認證、聯邦航空總署的認證，目前許多航空公司都有採購A350。

而此次發生意外的客機，是日本航空的空中巴士A350客機，註冊號為JA13XJ，2021年9月間才首飛、2021年11月10日交付，事故發生時機齡只有2年多。

這不但是空中巴士A350首次發生嚴重事故，同時也是這款機型首次發生機體全損的狀況，事故飛機恐怕也會是全球首架報廢的A350客機。

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