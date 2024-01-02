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日航擦撞燒成火球　日本歷年「重大著陸事故」華航空難死傷最慘

文／中央社

一架日本航空班機今（2日）晚降落在東京羽田機場後，擦撞海上保安廳的飛機於跑道上起火燃燒。日媒統整日本國內機場著陸時的事故，其中包含1994年的華航名古屋空難。

「產經新聞」報導，1994年4月一架從台灣飛往名古屋機場的華航班機，在降落時發生事故，機上264人不幸罹難。

報導指出，飛機在著陸之後發生爆炸燃燒的狀況較多，跟起飛時相比危險性較高。

▲▼ 羽田機場客機起火。（圖／達志影像／美聯社）

▲日航班機降落羽田機場時擦撞起火。（圖／達志影像／美聯社）

此外，華航一架客機曾於2007年8月降落在日本琉球那霸機場後，停泊於停機坪時突然起火，當時飛機上157名乘客（包括兩名嬰兒）和8名機組員均安全逃出。

2015年4月韓亞航空一架從南韓仁川機場起飛的班機，在廣島機場降落時低於正常高度撞上跑道前方的天線，之後滑出跑道停在一旁的草地上，造成機上34名乘客受傷。

另外，1982年2月日航一架從福岡起飛的客機，在羽田機場降落時，墜落到跑道前的海中，造成機上24人死亡。

而2021年2月一架日本貨物航空（NCA）的貨機，降落在成田機場時，曾經發生機尾擦地事件，事後地勤檢查貨機時，發現機體底部後方有長達3公尺、寬90公分的擦傷。所幸機上2人都沒受傷。

針對這些事故，羽田機場2023年10月設想客機著陸失敗，在跑道上燃燒並出現傷亡的狀況，進行滅火救難訓練。

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