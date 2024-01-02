羽田機場跑道關閉影響明天航班！多班次恐延誤、取消

記者柯振中／綜合報導
日航編號516客機2日傍晚在羽田機場降落時，與跑到上的定翼機發生碰撞，導致定翼機上5人罹難，現場也燃起熊熊火光。受到事故影響，羽田機場4條跑道全關閉，航班受到影響，全日空（ANA）也對此表示，由於許多航班取消，營運受到影響，因此即使是原定3日上午飛行的航班，也可能延誤、取消，旅客出發前務必詳細察看資訊。
▲羽田機場客機起火，嚴重事故嚇壞機上乘客。（圖／達志影像／美聯社）
日航編號516客機2日傍晚5點47分在羽田機場降落，沒想到在過程中與海上保安廳的MA722定翼機發生碰撞，導致客機起火燃燒。
所幸機組人員反應迅速，客機上379人全員逃出。不過定翼機上的死傷十分慘重，6名人員當中有5人罹難，而機長也受到重傷。
由於事發緊急，羽田機場關閉了4條跑道，登機手續也暫停辦理，時間直到晚間9點為止。由於羽田機場跑道關閉，預計降落的航班部分返回出發機場，部分則是改道至附近的機場，而全日空也取消了起降的112架國內航班，其中有9架飛行中的航班返回出發機場。
對此，全日空也發布公告，由於跑道關閉，許多航班取消，其他營運也受到影響，因此就算是原定3日上午起飛的航班，也可能有延誤或取消，旅客務必確認資訊再前往機場。
1月2日、東京羽田空港 滑走路閉鎖のため、多数の便に欠航などの運航への影響が発生しています。そのため、明日3日午前中の便においても遅延や欠航など運航への影響が多数発生する可能性があります。詳細は発着案内をご確認ください。 国内線：https://t.co/2CAdyWPJFP国際線：https://t.co/1sPVLZmSH5 pic.twitter.com/6WJwSa8Lla— ＡＮＡ運航の見通し情報 (@ANA_flight_info) January 2, 2024
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