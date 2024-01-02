羽田機場跑道關閉影響明天航班！多班次恐延誤、取消

記者柯振中／綜合報導

日航編號516客機2日傍晚在羽田機場降落時，與跑到上的定翼機發生碰撞，導致定翼機上5人罹難，現場也燃起熊熊火光。受到事故影響，羽田機場4條跑道全關閉，航班受到影響，全日空（ANA）也對此表示，由於許多航班取消，營運受到影響，因此即使是原定3日上午飛行的航班，也可能延誤、取消，旅客出發前務必詳細察看資訊。

▲羽田機場客機起火，嚴重事故嚇壞機上乘客。（圖／達志影像／美聯社）



日航編號516客機2日傍晚5點47分在羽田機場降落，沒想到在過程中與海上保安廳的MA722定翼機發生碰撞，導致客機起火燃燒。

所幸機組人員反應迅速，客機上379人全員逃出。不過定翼機上的死傷十分慘重，6名人員當中有5人罹難，而機長也受到重傷。

由於事發緊急，羽田機場關閉了4條跑道，登機手續也暫停辦理，時間直到晚間9點為止。由於羽田機場跑道關閉，預計降落的航班部分返回出發機場，部分則是改道至附近的機場，而全日空也取消了起降的112架國內航班，其中有9架飛行中的航班返回出發機場。

對此，全日空也發布公告，由於跑道關閉，許多航班取消，其他營運也受到影響，因此就算是原定3日上午起飛的航班，也可能有延誤或取消，旅客務必確認資訊再前往機場。