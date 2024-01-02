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快訊／海保廳飛機「變成殘骸」　搜救畫面曝光

記者楊庭蒝／綜合報導

日本航空JAL516航班今（2日）傍晚在降落羽田機場時，衝撞海上保安廳準備送物資前往石川賑災的飛機，造成2機起火燃燒，根據日本警視廳最新消息指出，保安廳飛機上有6名人員，其中5人確定罹難，機長重傷送醫搶救中。

日媒《TBS NEWS DIG》稍早曝光了人員搜救保安廳飛機的畫面，現場畫面可以看見，保安廳飛機目前沒有火勢出現，但因為巨大的撞擊力導致飛機嚴重受損，殘骸散落滿地。

而日本航空JAL516航班在撞上海上保安廳飛機後即在跑道上起火燃燒，所幸機上379名乘客和機組人員最後確定全員逃生成功，根據日本消防廳表示，379名人員有4人受傷。

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