李在明釜山遇襲割破頸靜脈！送醫「重建血管」手術結束　病勢曝光

▲南韓共同民主黨黨代表李在明2日在釜山遇襲，由救護車與直升機護送至醫院治療。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明今（2）日上午造訪釜山時，慘遭一名67歲的金姓男子持刀劃破左頸靜脈，當場血流如注、倒臥在地，繼送往釜山大學醫院接受初步治療後，又送往首爾大學醫院進行手術，如今手術宣告順利結束，目前人仍躺在加護病房。

根據《韓聯社》，李在明2日上午10時27分在釜山江西區加德島遇襲，左頸出現1.5公分傷口、頸靜脈被劃破，先是被救護車、直升機送往釜山大學附設醫院外傷中心接受初步急診治療，然而卻無法排除出血疑慮，因此又被直升機載往首爾大學附設醫院接受「血管重建手術」，2個多小時後手術結束，送往加護病房，目前生命並無大礙。

警方指出，此次突襲李在明的兇嫌為定居忠清南道、現年67歲（1957年生）的金姓男子，金某一開始接受警方調查時先是保持緘默，最後才向警方坦承有殺人意圖，「我就是想要殺掉李在明」。

警方調查後發現，金姓男子去年曾在網路上購買用來作案的刀具，上個月（2023年12月）甚至出現在釜山，當時李在明出席全租詐欺受害者的懇談會。

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