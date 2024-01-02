羽田機場2機擦撞起火　目擊者見「飛機在眼前爆炸」嚇壞

記者柯振中／綜合報導

日本東京羽田機場2日傍晚發生恐怖意外，日本航空（JAL）編號516客機降落時，與海上保安廳所屬的MA722飛機發生碰撞，導致嚴重傷亡。對此，有目擊者回憶當時的情況，驚悚直言「飛機在我眼前爆炸」，至於詳細傷亡資訊則在確認當中。

根據日媒報導，日航編號516客機2日5點47分降落，沒想到與海上保安廳的固定翼飛機發生碰撞，導致現場燒起了熊熊烈火，畫面十分驚悚。客機上的367名乘客、12名機組人員事發後成功逃脫，不過固定翼飛機上的6名人員，則有5人不幸罹難，機長也受了重傷。

▼ 羽田機場的客機與固定翼飛機發生碰撞，導致起火燃燒。（圖／達志影像／美聯社）



日本首相岸田文雄對此表示，已經指示政府單位，盡力評估損失、與相關部委、機構密切合作，向民眾提供適當的資訊。

事件發生以後，不少民眾拿起手機錄影，更是有目擊者驚悚直呼「飛機在我眼前爆炸」，且現場也不斷傳出爆炸聲響，令人感到害怕。羽田機場4條跑道已全數關閉，救災工作仍在持續當中，詳細案發原因仍待釐清。