快訊／日航客機爆炸瞬間畫面曝光

記者楊庭蒝／綜合報導

日本航空（JAL）一架客機（JAL-516）2日降落羽田機場時起火，跑道上冒出巨大火球及濃濃黑煙，消防當局正進行灌救。據報事故原因是與海上保安廳飛機衝撞引起，機上近380人已全員逃出。稍早，NHK發布了日航客機爆炸瞬間的畫面。

據了解，日航客機是撞上海上保安廳所屬的MA722定翼機，MA722定翼機2日下午在羽田機場起飛，預定將救援物資送往新潟縣的航空基地，以支援石川縣能登半島7.6地震，怎知卻在機場與降落的日航客機相撞。事發當時機長先行脫困，然而機上5人一度失聯。

根據《日本產經新聞》，前日航機長兼航空評論家山田不二昭在確認事故影像後，直言「我從未見過如此嚴重的事故」。他分析，「雖然目前尚未釐清整體狀況，但通常跑道上若有飛機，其他架飛機是不能降落的。目前無法排除，地上指揮系統是否有出錯的可能性。」