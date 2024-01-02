快訊／日航起火飛機逃生視角曝！乘客拍起火瞬間　客艙滿是濃煙

記者王佩翊／編譯

日本航空516航班2日下午在羽田機場降落時，與準備起飛的海上保安廳固定翼飛機發生衝撞，飛機當場起火，成為巨大火球在跑道滑行，如今機上乘客的逃生視角也曝光，恐怖畫面引發網友熱議。

▲成功脫逃的乘客事後公開逃生畫面，只見客艙內濃煙密布。（圖／翻攝自X）



X網友@saaanchhhiiiimu指出，「男朋友搭飛機從新千歲機場起飛，當時我正在舒服泡澡…真的好險他平安回來了。」從女網友的照片可以看到，她的男友從逃生梯逃出飛機後，仍可以看到客機在跑道上瘋狂燃燒。

另一名疑似是男友本人的帳號則公開更多畫面，其中多則影片拍下飛機在著火的情況下緊急降落，而機上乘客則是倉皇等待逃生門開啟逃生。不僅如此，客艙內更是濃煙密布。

▲飛機降落時已經起火。（圖／翻攝自X）

