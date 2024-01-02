日航379人客機起火狂燒！　羽田機場全面暫停國內線航班起降

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本航空（JAL）一架客機2日降落羽田機場時起火，跑道上冒出巨大火球及濃濃黑煙，消防當局正進行灌救。據報事故原因是與海上保安廳飛機衝撞引起，機上近380人已全員逃出。但日媒RSK指出，羽田機場已全面暫停所有國內線航班起降。

▲ 羽田機場一架日航客機起火。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，起火的是日本航空編號516的空中巴士A350客機，當地下午4時自新千歲機場起飛，約5時40分降落羽田機場，過程中疑似與海保廳飛機發生衝撞。

已知當時機上載有12名機組員及367名乘客，一共379人，包括8名嬰幼兒，事故發生後緊急疏散，稍早已全員逃出，日本政府為因應災情，已於當地下午6時5分在官邸危機管理中心開設情報聯絡室。