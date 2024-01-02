危機時Switch能保命！強震意外揭「隱藏功能」　網驚：任天堂太神

▲Switch可以被當作緊急行動電源，而這項「隱藏功能」很有可能可以在危急情況下救人一命。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

日本能登半島1月1日爆發規模7.6強震，引發海嘯與嚴重火災，能登半島更因為斷水斷電，加上道路坍方，淪為孤島。就在眾人陷入絕望之際，網友@BURASHI0701發現，任天堂所出品的電子遊戲機Switch居然可以被用作「應急充電器」，反過來替智慧型手機充電。

地震發生後，網友@BURASHI0701在社群平台X貼出了一篇2020年的報導，與眾網友分享，緊急時刻將手邊的Switch當成緊急充電器的方法。

報導指出，雖然Switch主機上的插槽是目前不太常見的USB TYPE-C，可以連接的設備並不多，但由於Switch有著「主機內建電池」的特點，因此無論是舊版、大電版，或是OLED版的Switch主機，只要使用USB-C對上USB-C電源線，就可以將Switch當成行動電源，逆向為智慧型手機充電。

隨後，報導也進行實測，將Switch連接到Xperia XZ的智慧型手機上，發現Switch確實可以正常為Xperia XZ手機供電，讓人們「在戶外等沒有插座的情況下，當作緊急行動電池使用」。

@BURASHI0701的貼文在網上曝光後，瞬間吸引了逾1700萬人觀看，不少人大讚任天堂「根本是佛心來著」、「謝謝任天堂救人一命」、「為設計團隊的構思鼓掌」，也有人開心表示，「你的資訊真的很有用」、「媽媽我有藉口買Switch啦」、「以後出門要隨身帶Switch啦！」