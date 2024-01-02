俄軍空襲擊中「特斯拉展示館」　烈焰狂燒沖天畫面曝光

▲基輔2日遭俄軍飛彈與無人機猛烈空襲，特斯拉展示館被擊中。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

烏俄自跨年前夕開始連日互轟，烏克蘭首都基輔（Kyiv）與第二大城哈爾科夫（Kharkiv）2日遭到一波波猛烈空襲，至少2位平民死亡、數十人受傷，住宅與平民基礎設施也承受廣泛破壞。現場畫面更顯示，基輔一間特斯拉展示館遭擊中，整棟建築物都被熊熊烈火吞噬。

Telegraph、路透社等外媒報導，烏克蘭2日上午尖峰時刻遭到飛彈與無人機猛烈空襲，軍事當局發布的空襲警報持續至少3小時。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）證實首都發生爆炸，佩切爾斯基（Pecherskyi）的天然氣管線遭破壞，多個地區的水電被切斷，消防人員正在四處救火。目前尚不清楚，特斯拉展示館的火勢是否已經獲得控制，以及確切損失及破壞程度。

克里契夫還說，基輔一名年長女性受傷後在救護車上去世，首都一共至少16人受傷。哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）證實該市遭到「大規模飛彈攻擊」，州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）則稱該地區一共1死41傷。

▲1月2日，俄羅斯發射飛彈與無人機猛烈空襲基輔。（圖／路透）



2日稍早，烏克蘭空軍曾透露，俄軍在午夜過後派出35架無人機，攻擊基輔在內等多座城市，但已經被全數摧毀。當日上午一系列空襲過後，烏克蘭空軍發言人伊格納特上校（Yuri Ihnat）表示，局勢依然緊張，防空系統正準備應對更多來自俄羅斯的導彈。

去年12月29日，俄羅斯對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，造成至少39死、150多傷，遭襲地點包括基輔、西部利沃夫、中部第聶伯羅巿、南部敖德薩、東部哈爾科夫等。烏克蘭隨即反擊，向距離邊境約30公里的俄羅斯貝爾哥羅德市（Belgorod）發射飛彈與火箭彈，造成至少24人死亡、180人受傷。對此，普丁於1日表示，烏克蘭必受懲罰。

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