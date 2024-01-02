快訊／石川7.6地震增至48死！多人活埋　災區恐降「警報性大雨」

▲災民躲進溫室內避難。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本能登半島7.6地震災情慘重，而事發至今已超過24小時，根據石川縣政府統計，累計死亡人數達到48人，其中包含珠洲市20人、輪島市19人、七尾市5人、穴水町2人、羽咋市1人以及志賀町1人。而氣象廳也表示，能登地區2日晚上開始降雨，且將持續到3日，北陸地區直到4日前更有可能降下「警報級大雨」，恐發生土石流。

根據《日本放送協會》報導，石川縣最新數據指出，截至當地時間2日下午3時半為止（台灣時間2日下午2時半），因能登半島地震死亡的罹難者人數達到48人。

▲日本自衛隊派1000人深入災區救援。（圖／路透）



由於低氣壓3日將會通過日本周圍，因此全國皆會降下大雨，而位於重災區石川縣能登則預計2日晚間就開始降雨，甚至會發生短暫的強烈陣雨。而夜晚也將持續低溫，由於目前石川縣內多個地區因地震停電停水，無法使用暖氣，因此氣象廳也提醒民眾，務必待在房子的正中央，而非邊間，關緊門窗，做好保暖。

北陸地區3日也將持續降雨，特別是晚間雨勢會增強，沿岸地區也會吹起強風，預計雨勢將持續到4日上午。由於地震後土壤鬆動，加上連日暴雨，因此民眾也務必要小心土石流與土石坍方。