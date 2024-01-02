割破李在明頸靜脈！兇嫌遭逮狠嗆「就是要殺掉他」　12月在釜山埋伏

▲共同民主黨黨魁李在明釜山遇襲。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明今（2）日上午出訪釜山，呼籲推動加德島新機場興建，豈料正當準備上車離開時，卻慘遭一名扮成死忠支持者的60多歲男性持刀割傷頸部，頓時倒臥在地、血流如注，兇嫌則當場被警方逮捕。警方調查發現，兇嫌是預謀犯案，不僅預先在網路購買刀具，且還事先視察犯案路線。

根據《韓聯社》，李在明2日上午10時27分（台灣時間上午9時27分）前往釜山廣域市江西區大項洞（位於加德島）觀景台，慘遭60多歲金姓男性兇嫌持刀割傷左頸靜脈，傷口長達1.5公分，先是被送往釜山大學醫院外傷中心、下午再被直升機送往首爾大學醫院接受止血手術，送醫過程未失去意識，目前生命並無大礙。

南韓警方旋即在釜山警察廳設置搜查本部，並於下午召開簡報會議，透露兇嫌為定居忠清南道的60多歲金姓男子，該名兇嫌被捕後原本行使緘默權、拒絕回答犯案動機等提問，不過最後卻仍透露犯案動機，「我就是想要殺死黨代表李在明！」

隨著金姓男子透露犯案動機，警方也將金男依照殺人未遂罪等嫌疑向法院申請拘留令狀。

▲▼金姓男子自殺共同民主黨黨代表李在明，遭到警方逮捕。（圖／CFP）

警方調查發現，金男並沒有任何前科、且也沒有其他共犯，而此次作案屬於「預謀犯罪」，因為金男早從去年就在網路上購買計畫用於此次作案的刀具，該刀具長達18公分，犯案前首先藏在外套裡，接著趁周圍降低警戒心時，從外套裡取出刀具朝李在明頸部砍去。

報導也指出，其實金男從上個月（2023年12月）13日就曾親自從忠清南道前往釜山，當時共同民主黨在釜山地區召開關於全租（全稅，南韓租房制度）詐騙受害者懇談會，金男在人潮中等待李在明出現，不過兩人並未因此碰面，當時金男同樣戴上寫著「我是李在明」的紙王冠。