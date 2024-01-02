這圖看懂「1公尺海嘯」多可怕！水牆猛襲暗藏危險　致死率恐達100%

▲日本網友圖解1公尺海嘯的威力。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

日本石川縣能登1日發生規模7.6強震，當局一度針對多地發布海嘯警報與海嘯注意報，輪島港也確實觀測1.2公尺海嘯，但真實危險性卻讓一些人感到困惑。對此，就有日本網友製圖解釋，海嘯與一般波浪大不相同，即使看似只有1公尺，威力卻仍不容小覷，估計致死率更可能達到100%。

所謂「1公尺海嘯」，大部分人可能以為只是一道高度達1公尺、大約來到成人腰際的波浪，實際上卻是高速襲來的一堵厚實水牆，裡頭恐怕還暗藏石頭、金屬、木材等隨水沖刷而來的漂流物，在猛烈碰撞與敲擊下，後果不堪設想。

日本網友ガナヒビ轉發圖片時就表示，「公尺等級的水牆逼近，是無法抵抗的強力水壓，一旦被捲進入，就沒救了。」

▲海嘯威力不容小覷。（圖／翻攝X）



旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」也在粉專說明，海嘯並不是一個波浪，而是一堵厚實的水牆，「綿延的距離可是長達數十公里到百公里」，而海嘯之所以危險，是因為海水中含有許多沖刷過來的物質，會對人體造成傷害，「就很像台灣的土石流，所以千萬不能輕忽呢！」

另外根據日本網友2016年起瘋傳的一張警示圖片，海嘯高度50公分時，汽車與貨櫃就會開始漂浮，而海嘯高度達到100公分時，不僅很難站起來，還有很大機率會被漂浮物擊中而死亡，估算死亡率更達到100%。