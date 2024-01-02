新莊土地變學區房？ 李正皓控侯友宜違反《公職人員利益衝突迴避法》





▲李正皓控侯友宜違反《公職人員利益衝突迴避法》。（圖／翻攝李正皓臉書）



政治中心／台北報導

政治評論員李正皓2日透過臉書發文，再度指控國民黨總統候選人侯友宜違反《公職人員利益衝突迴避法》，他表示，新北市政府除了在2023年12月26日放寬容積率之外，更在2018年在侯友宜家族新莊建地相隔十公尺的距離，規劃了一個「學校用地」，讓侯友宜在新莊的土地正式成為所謂的「學區房」，價值大大提高。

李正皓表示，他在上週五爆料侯友宜一手收購新莊的地皮、一手透過行政命令放寬新莊的容積率，讓自家土地的容積率從200%調整240％，這已經涉及違反《公職人員利益衝突迴避法》。

「今天，我持續踢爆新北市政府除了在2023年12月26日放寬容積率之外，更在2018年在侯友宜家族新莊建地相隔十公尺的距離，規劃了一個學校用地，讓侯友宜在新莊的土地正式成為所謂的學區房」，價值大大提高。

李正皓指出，今年五月，市府選定樹林文中三、新莊高中一及高中二用地作為公保地解編示範地區，未來將變更為住宅區、公園及市場用地，希望還地於民，也提供公設滿足民眾需求，新莊高中二用地解編後除劃設住宅區及道路，另規劃0.56公頃之市場用地，未來將由市府市場處整體評估打造現代化零售市場，並透過多目標使用，引入其他多元公共設施服務市民。

李正皓強調，或許侯友宜陣營會辯解，當時的市長是朱立倫不是侯友宜，但不要忘記2018年4月6日侯友宜初選民調勝出，正式代表國民黨參選新北市市長，那時侯友宜在新北市政府的實質影響力比朱立倫更高。先有學校用地、後有市場用地，這是侯友宜第二件涉及違反《公職人員利益衝突迴避法》的鐵證。