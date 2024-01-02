　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

驚險空拍畫面曝光！日本石川極淺層強震　災民排「SOS」求救

記者羅翊宬／編譯

日本石川縣能登半島昨（1）日下午發生規模7.6的極淺層強震，造成數十人死亡、且引發海嘯，導致市區多棟建築物傳出大規模火災而燒毀、道路毀損、房屋倒塌，如今還有攝影鏡頭拍攝到當地民眾求救的畫面。

根據《日本放送協會》，從空拍直升機的攝影鏡頭可以看到，今（2）日下午1時（台灣時間中午12時），位於石川縣珠洲市三崎町的金澤大學停車場，出現有災民將眾多的椅子排成「SOS」字樣，向消防當局求救。

消防當局表示，位於石川縣輪島市市區的河井町從1日下午6時起就發生火災，直到經過14個小時後，當地的滅火工作仍在持續進行當中，而火災發生的地點為當地知名觀光景點和早市「朝市通」一帶。2日上午6時50分攝影鏡頭顯示，多棟建築物燒得焦黑，冒出熊熊烈焰、白色濃煙，甚至還有建築物因火勢而倒塌。

ET快訊
快訊／台72線2車等紅燈遭猛撞　1女無生命跡象
林靖恩跨年住飯店砸電視！　遭轟出坐ATM不走
快訊／增至48死！多人活埋　災區恐降「警報性大雨」
快訊／61歲楊紫瓊曬「嬰兒腳丫」報喜！　上月剛辦婚宴
快訊／24歲海陸士官墜崖！　頭部重創死亡
40多歲女染疫「發病3天亡」　羅一鈞示警：新冠將現「雙高峰」
台中「偉士牌外送員」遭左轉車撞飛　搶救7天不治
快訊／0056、0050配息出爐　1／17除息

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

這圖看懂「1公尺海嘯」多可怕！水牆猛襲暗藏危險　致死率恐達100%

不斷更新／石川災區今晚降大雨！　增至48死

快訊／石川7.6地震增至48死！多人活埋　災區恐降「警報性大雨」

網購1200多元買新洋裝　正妹穿去看比賽「連續和20女撞衫」糗爆

南韓維安大漏洞？李在明遇襲「50多名警力包圍」　突襲得逞原因曝

台灣準備好「支援救災」！　日網感動：311後又獲幫助

驚險空拍畫面曝光！日本石川極淺層強震　災民排「SOS」求救

佛州迪士尼樂園附近「驚見女屍」　她失蹤12年離奇陳屍池裡

倒數煙火突爆炸！「火光炸裂狂噴」致1死1傷　閃爆瞬間曝

以色列宣布「撤軍數千人」助經濟！　戰爭第3階段鎖定哈瑪斯

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

告五人「搭飛機」趕台北跨年壓軸　《愛人錯過》《披星戴月》秒變KTV

這圖看懂「1公尺海嘯」多可怕！水牆猛襲暗藏危險　致死率恐達100%

不斷更新／石川災區今晚降大雨！　增至48死

快訊／石川7.6地震增至48死！多人活埋　災區恐降「警報性大雨」

網購1200多元買新洋裝　正妹穿去看比賽「連續和20女撞衫」糗爆

南韓維安大漏洞？李在明遇襲「50多名警力包圍」　突襲得逞原因曝

台灣準備好「支援救災」！　日網感動：311後又獲幫助

驚險空拍畫面曝光！日本石川極淺層強震　災民排「SOS」求救

佛州迪士尼樂園附近「驚見女屍」　她失蹤12年離奇陳屍池裡

倒數煙火突爆炸！「火光炸裂狂噴」致1死1傷　閃爆瞬間曝

以色列宣布「撤軍數千人」助經濟！　戰爭第3階段鎖定哈瑪斯

中美建交45週年　習近平拜登元旦互致賀信

快訊／基隆七堵民宅火警！2樓濃煙竄出　1男無呼吸心跳送醫搶救

這圖看懂「1公尺海嘯」多可怕！水牆猛襲暗藏危險　致死率恐達100%

跨年倒數糗了！一群人認錯台北101　網笑翻：比煙火還精采

快訊／苗栗台72線2車等紅燈「廂型車後方猛撞」　1女命危送醫

突破同溫層者得天下！　歷屆總統當選人得票數皆超越政黨票　

呂玉玲出示「指甲剪組單據」駁賄選　反告劉仁照意圖使人不當選

台北國際書展「門票全額抵購書」！文化幣免費入場還有「2點送1點」

主人伸手指等文鳥降落！　牠下秒「完美假動作」笑翻14萬人

不斷更新／石川災區今晚降大雨！　增至48死

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

國際熱門新聞

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

日本地震誤報　氣象廳道歉

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

即／韓民主黨黨魁李在明遇襲！頸部遭砍

火海吞社區！命名令和6年能登半島地震

恐怖聲音！7.6強震瞬間台網看呆

地震前兆？日本多地2天前突現大量烏鴉

快訊／日本7.6大地震增至5死！　重災區LIVE畫面曝光

日本強震後　新潟核電廠乏燃料水溢出

日本7.6強震多人遭埋　受困居民湧社群求救

數學家靠自創公式　拿下14次樂透頭獎

即／京都發布海嘯警報　震後3小時抵達

日本大地震「海上驚見漩渦」畫面曝光

更多熱門

相關新聞

日本強震　93名團客今天返台

日本強震　93名團客今天返台

昨日日本石川縣發生芮氏規模7.6強震，交通部觀光署表示，在日旅行團93人預計將於今(2)日搭機返臺，其餘18團513人預計明(3)日以後返臺，目前署未收到旅行社通報因本次地震有緊急事故發生之情形。

韓民主黨李在明遇襲　頸靜脈出血緊急手術

韓民主黨李在明遇襲　頸靜脈出血緊急手術

能登機場「500人滯留」　躲停車場避難

能登機場「500人滯留」　躲停車場避難

日強震增至30死！輪島200房屋燒光

日強震增至30死！輪島200房屋燒光

日男星新潟遇地震「連夜搭小黃」！

日男星新潟遇地震「連夜搭小黃」！

關鍵字：

日韓要聞地震能登石川縣日本SOS

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

快訊／47歲李銘忠求婚成功！鑽戒套牢10年女友

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

日本地震誤報　氣象廳道歉

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

張誌家猝逝！「心肌梗塞」10大恐怖症狀

20歲百萬女網紅車禍墜河亡！車窗鎖死溺斃

張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面