驚險空拍畫面曝光！日本石川極淺層強震　災民排「SOS」求救

記者羅翊宬／編譯

日本石川縣能登半島昨（1）日下午發生規模7.6的極淺層強震，造成數十人死亡、且引發海嘯，導致市區多棟建築物傳出大規模火災而燒毀、道路毀損、房屋倒塌，如今還有攝影鏡頭拍攝到當地民眾求救的畫面。

根據《日本放送協會》，從空拍直升機的攝影鏡頭可以看到，今（2）日下午1時（台灣時間中午12時），位於石川縣珠洲市三崎町的金澤大學停車場，出現有災民將眾多的椅子排成「SOS」字樣，向消防當局求救。

消防當局表示，位於石川縣輪島市市區的河井町從1日下午6時起就發生火災，直到經過14個小時後，當地的滅火工作仍在持續進行當中，而火災發生的地點為當地知名觀光景點和早市「朝市通」一帶。2日上午6時50分攝影鏡頭顯示，多棟建築物燒得焦黑，冒出熊熊烈焰、白色濃煙，甚至還有建築物因火勢而倒塌。