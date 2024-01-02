　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

佛州迪士尼樂園附近「驚見女屍」　她失蹤12年離奇陳屍池裡

▲▼佛州迪士尼樂園附近「驚見女屍」　她失蹤12年離奇陳屍池裡。（左圖／翻攝奧蘭多警察局；右圖／臉書Sunshine State Sonar）

▲珊卓拉消失將近12年後被尋獲。（左圖／翻攝奧蘭多警察局；右圖／臉書Sunshine State Sonar）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州在跨年夜傳出悲傷消息，迪士尼樂園附近的滯洪池尋獲一具女屍，經初步調查研判為失蹤女子珊卓拉（Sandra Lemire），她當年開車出門與男網友見面，未料一去不復返，過了將近12年後，終於被找到。

2012年5月，47歲的珊卓拉駕駛祖母的休旅車，去見一名透過約會網站認識的男子。她途中曾打電話給祖母，表示已經抵達基西米（Kissimmee），並且承諾返程回家之前再打一次電話，此後卻再也沒有消息。

紐約郵報報導，珊卓拉有3個孩子，以前未曾有過長時間消失的紀錄，就連要出門買東西都會告知家人。她最後一次被目擊是駕駛那輛廂型車離開連鎖家庭餐廳Denny's。

▲▼佛州迪士尼樂園附近「驚見女屍」　她失蹤12年離奇陳屍池裡。（圖／翻攝臉書Sunshine State Sonar）

▲志願潛水者協助發現與打撈珊卓拉駕駛的休旅車。（圖／翻攝臉書Sunshine State Sonar）

家屬通報失蹤後，男網友一度成為嫌疑人，但他接受偵訊時聲稱，與珊卓拉在自己工作的麥當勞見面後，2人就分道揚鑣了，而這個說法後來也獲得警方採信。

時隔近12年，民間志願潛水組織「陽光州聲納」發文宣布，在靠近迪士尼樂園、4號州際公路基西米出口附近的一處滯洪池裡，尋獲珊卓拉與她當年駕駛的休旅車。奧蘭多警方也證實案情，但還沒有正式宣布遺體身分，僅透露佛州公路巡邏隊（FHP）正在處理這起交通事故。

珊卓拉的兒子蒂莫西（Timothy Lemire）向協助搜救與打撈的人員表達感謝，並稱在因為母親失蹤歷經多年痛苦後，終於獲得解脫。目前尚不清楚意外如何發生，但他推測，媽媽在公路出口下坡時速度太快，才會失控掉入池裡，「只要想到她知道自己將要離世，我就很難過。我只是不知道怎麼接受…我只是希望我有機會跟她道別。」

In loving memory of Sandra Lemire

Sandra Lemire you have been found ‼️

Sunshine State Sonar 發佈於 2023年12月31日 星期日
ET快訊
快訊／台72線2車等紅燈遭猛撞　1女無生命跡象
林靖恩跨年住飯店砸電視！　遭轟出坐ATM不走
快訊／增至48死！多人活埋　災區恐降「警報性大雨」
快訊／61歲楊紫瓊曬「嬰兒腳丫」報喜！　上月剛辦婚宴
快訊／24歲海陸士官墜崖！　頭部重創死亡
40多歲女染疫「發病3天亡」　羅一鈞示警：新冠將現「雙高峰」
台中「偉士牌外送員」遭左轉車撞飛　搶救7天不治
快訊／0056、0050配息出爐　1／17除息

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

這圖看懂「1公尺海嘯」多可怕！水牆猛襲暗藏危險　致死率恐達100%

不斷更新／石川災區今晚降大雨！　增至48死

快訊／石川7.6地震增至48死！多人活埋　災區恐降「警報性大雨」

網購1200多元買新洋裝　正妹穿去看比賽「連續和20女撞衫」糗爆

南韓維安大漏洞？李在明遇襲「50多名警力包圍」　突襲得逞原因曝

台灣準備好「支援救災」！　日網感動：311後又獲幫助

驚險空拍畫面曝光！日本石川極淺層強震　災民排「SOS」求救

佛州迪士尼樂園附近「驚見女屍」　她失蹤12年離奇陳屍池裡

倒數煙火突爆炸！「火光炸裂狂噴」致1死1傷　閃爆瞬間曝

以色列宣布「撤軍數千人」助經濟！　戰爭第3階段鎖定哈瑪斯

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

告五人「搭飛機」趕台北跨年壓軸　《愛人錯過》《披星戴月》秒變KTV

這圖看懂「1公尺海嘯」多可怕！水牆猛襲暗藏危險　致死率恐達100%

不斷更新／石川災區今晚降大雨！　增至48死

快訊／石川7.6地震增至48死！多人活埋　災區恐降「警報性大雨」

網購1200多元買新洋裝　正妹穿去看比賽「連續和20女撞衫」糗爆

南韓維安大漏洞？李在明遇襲「50多名警力包圍」　突襲得逞原因曝

台灣準備好「支援救災」！　日網感動：311後又獲幫助

驚險空拍畫面曝光！日本石川極淺層強震　災民排「SOS」求救

佛州迪士尼樂園附近「驚見女屍」　她失蹤12年離奇陳屍池裡

倒數煙火突爆炸！「火光炸裂狂噴」致1死1傷　閃爆瞬間曝

以色列宣布「撤軍數千人」助經濟！　戰爭第3階段鎖定哈瑪斯

中美建交45週年　習近平拜登元旦互致賀信

快訊／基隆七堵民宅火警！2樓濃煙竄出　1男無呼吸心跳送醫搶救

這圖看懂「1公尺海嘯」多可怕！水牆猛襲暗藏危險　致死率恐達100%

跨年倒數糗了！一群人認錯台北101　網笑翻：比煙火還精采

快訊／苗栗台72線2車等紅燈「廂型車後方猛撞」　1女命危送醫

突破同溫層者得天下！　歷屆總統當選人得票數皆超越政黨票　

呂玉玲出示「指甲剪組單據」駁賄選　反告劉仁照意圖使人不當選

台北國際書展「門票全額抵購書」！文化幣免費入場還有「2點送1點」

主人伸手指等文鳥降落！　牠下秒「完美假動作」笑翻14萬人

不斷更新／石川災區今晚降大雨！　增至48死

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

國際熱門新聞

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

日本地震誤報　氣象廳道歉

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

即／韓民主黨黨魁李在明遇襲！頸部遭砍

火海吞社區！命名令和6年能登半島地震

恐怖聲音！7.6強震瞬間台網看呆

地震前兆？日本多地2天前突現大量烏鴉

快訊／日本7.6大地震增至5死！　重災區LIVE畫面曝光

日本強震後　新潟核電廠乏燃料水溢出

日本7.6強震多人遭埋　受困居民湧社群求救

數學家靠自創公式　拿下14次樂透頭獎

即／京都發布海嘯警報　震後3小時抵達

日本大地震「海上驚見漩渦」畫面曝光

更多熱門

相關新聞

雲林男乘保麗龍船海釣落水失蹤　妻岸邊哀傷呼喚

雲林男乘保麗龍船海釣落水失蹤　妻岸邊哀傷呼喚

雲林縣昨（1）日下午1時許一名釣客於北港溪釣魚時不慎落海，被後方釣客發現後緊急報案，警消獲報後立其派員搜救，截至目前仍無所獲。落水釣客家屬心急如焚，於臉書社團貼文並上傳林姓釣客影片，淚求「海上作業人員」協助留意。

女發現樂透中3千多萬　「跨完年變富翁」嚇昏

女發現樂透中3千多萬　「跨完年變富翁」嚇昏

1人熬夜突聞女聲　竟是AI自動講話

1人熬夜突聞女聲　竟是AI自動講話

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

台灣大選2024首場重要選舉　美媒關注

台灣大選2024首場重要選舉　美媒關注

關鍵字：

北美要聞迪士尼失蹤

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

快訊／47歲李銘忠求婚成功！鑽戒套牢10年女友

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

日本地震誤報　氣象廳道歉

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

張誌家猝逝！「心肌梗塞」10大恐怖症狀

20歲百萬女網紅車禍墜河亡！車窗鎖死溺斃

張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面