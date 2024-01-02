南韓在野黨代表李在明遇襲！「頸靜脈出血」緊急手術　尹錫悅譴責

▲南韓共同民主黨黨代表李在明2日上午出訪釜山。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明今（2）日上午在釜山走訪行程，正當準備上車離開時，慘遭一名60至70多歲的男性持刀割向左頸、傷口長達1.5公分，頓時造成李在明血流如注、倒臥在地，不過並未失去意識，先是被送往釜山大學醫院急救，稍早又被直升機送往首爾大學醫院，朝野紛紛譴責暴力行為。

根據《韓聯社》，李在明2日上午前往釜山加德島新機場興建預定地，呼籲應持續推動新機場興建，並在黨政高層的陪伴下和現場的居民與支持者進行談話、聽取相關意見，未料10時27分卻慘遭頭戴「我是李在明」藍色紙王冠的男性手持約30公分長的刀具突襲，頓時倒臥在地，最後被救護車、直升機送往釜山大學附設醫院外傷中心。

共同民主黨關係人士透露，儘管目前李在明生命並無大礙，但稍早又被直升機載往首爾大學附設醫院接受手術，原因是擔憂頸部靜脈失血過多。

▲▼ 共同民主黨黨魁李在明釜山遇襲。（圖／CFP）

隨著李在明此次遇襲，恐將對今年4月即將舉行的「總選」（國會議員選舉）產生變數，雖然釜山並非共同民主黨票倉，然而文在寅（共同民主黨）過去掌政以來大力推動釜山加德島新機場的興建，因此李在明遇襲可能會催起當地對於民主黨候選人的同情票。

據悉，原本李在明預計2日下午前往慶尚南道梁山市會晤黨內前總統文在寅，不過該行程因突襲事件影響而被取消。

現場目擊者指出，李在明結束與現場採訪記者的問答以後，正當準備緩慢移動至座車時，該名戴著淺藍色紙王冠、粗框眼鏡的60至70多歲老年男性擠破記者圍成的人牆，他左手拿紙和筆、右手則是被阻擋，先是要求李在明簽名，緩慢靠近後突然用右手拿刀，劃破李在明的頸部。

當周圍的民眾意識到刺殺案居然在眼前活生生出現，先是驚訝慘叫「啊」，接著狂喊「什麼」、「什麼」；至於兇嫌則是當場被警方壓制。一名民眾受訪時透露，看到該名男性的穿著打扮，原本以為他是死忠支持者，卻沒想到會出手刺殺李在明。

▲李在明送醫接受治療。（圖／達志影像／美聯社）

南韓警察廳長尹熙根表示，自從李在明2日上午遇襲後，他已指示釜山警察廳成立搜查本部，針對兇嫌犯案動機、案發經過、背後是否有人主導等迅速進行調查，兇嫌被逮後行使緘默權、沉默不語。

針對在野黨黨代表遇襲一事，南韓總統尹錫悅旋即嚴厲譴責暴力事件，強調暴力流血行為無法被接受，並表示將全力協助送醫治療、調查犯罪等後續事宜；至於共同民主黨則透過首席發言人兼國會議員權七勝表示，此次襲擊不僅是針對李在明的恐攻，更是對民主主義構成嚴重威脅。

至於前法務部長、現執政黨國民力量非常對策委員長韓東勳也表示，李在明遇襲是絕對不被容許在這個社會所發生的，除了祈禱李在明能儘快康復以外，更得對相關犯罪者嚴厲究責。

►快訊／南韓「最大在野黨」黨代表李在明遇襲！頸部遭砍血流如注