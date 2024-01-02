　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本強震交通斷！1400人被迫睡北陸新幹線過夜　最新交通狀況一覽

▲▼北陸新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲受到強震影響，有約1400名旅客被迫在北陸新幹線上度過一晚。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本石川縣能登地區1日下午發生規模7,6強震，導致北陸地區交通中斷。北陸新幹線在地震發生為確保安全，就有4班列車停駛，超過1400名旅客被迫待在新幹線上度過一晚，直到清晨抵達金澤站後才能下車。目前JR西日本已恢復北陸新幹線「金澤－富山」路段行駛。

地震發生後，北陸新幹線為了安全宣布停駛來往「金澤－富山」的4個班次，導致有約1400名旅客被迫在新幹線過一晚，在1日晚間，工作人員提供旅客水和簡單食物。

直到2日清晨，列車才慢慢抵達金澤車站，而無法確認接下來交通移動方式的旅客，則由鐵道公司安排開放在來線月台上的車廂讓旅客休息，並提供禦寒物品和水。

▲▼日本能登半島石川縣7.6大地震 。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本能登半島遭遇7.6大地震，許多房屋倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

根據最新消息指出，JR東日本宣布北陸新幹線全線將於日本時間2日下午3點重新開放，但會減班運行，上越新幹線也將恢復通車，同樣減班行駛。

JR西日本則表示，來往大阪與金澤之間的特急列車「雷鳥號（サンダーバード）」、「名古屋－金澤」之間的特急列車「白鷺號（しらさぎ）」，以及來往「福井－金澤」的特急列車「恐龍星號（ダイナスター）」，均暫時停駛，何時恢復通車將另外公布。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
快訊／增至30死！輪島200房屋燒光　能登10醫院斷水電淪孤
獨／張誌家「最後揮棒」身影曝光　背號77
詐騙65億！住台中豪宅狂買包　整排名車畫面曝光
北捷透明隔板「驚見超辣一幕」！　巨胸緊貼變形
媽媽獻上女兒給男友性侵　喊：給他做沒關係
獨／張誌家小學照片曝　啟蒙教練心痛：見過最有天分投手
張誌家赴陸前PO文「不闖怎知能力到哪！99加油」　自勉卻留遺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日強震增至30死！輪島200房屋燒光　能登10醫院斷水電淪孤島

女跨年夜發現樂透中3千多萬元　「2024年變千萬富翁」當場嚇昏

他1人熬夜打電動「耳邊突傳詭異女聲」　竟是AI助理自動講話

日本強震交通斷！1400人被迫睡北陸新幹線過夜　最新交通狀況一覽

霰彈槍殺人！19歲男「手持29歲姊斷頭」逛街　加油站找到無頭屍

日本強震24死！輪島14起活埋　災區今晚恐降大雨「有土石流風險」

張誌家曾效力西武獅！　死訊震驚日本球迷：不敢相信

日本石川強震交通大亂！新幹線特級列車停駛　機場跑道毀航班停飛

日本19醫院斷水斷電！無法使用氧氣設備　手術、洗腎全暫停

老婆上班被欺負　男暴怒衝店內把同事頭塞進「400度高溫油鍋」

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

大象體操跨年唱一半突「有人拿刀」！　爆粗口離開舞台...網怒「引起恐慌」

趙少康狂問蕭美琴問題！　吳欣盈：請不要把我當空氣

日強震增至30死！輪島200房屋燒光　能登10醫院斷水電淪孤島

女跨年夜發現樂透中3千多萬元　「2024年變千萬富翁」當場嚇昏

他1人熬夜打電動「耳邊突傳詭異女聲」　竟是AI助理自動講話

日本強震交通斷！1400人被迫睡北陸新幹線過夜　最新交通狀況一覽

霰彈槍殺人！19歲男「手持29歲姊斷頭」逛街　加油站找到無頭屍

日本強震24死！輪島14起活埋　災區今晚恐降大雨「有土石流風險」

張誌家曾效力西武獅！　死訊震驚日本球迷：不敢相信

日本石川強震交通大亂！新幹線特級列車停駛　機場跑道毀航班停飛

日本19醫院斷水斷電！無法使用氧氣設備　手術、洗腎全暫停

老婆上班被欺負　男暴怒衝店內把同事頭塞進「400度高溫油鍋」

跨年夜嗨到躺馬路「仰臥起坐」　台中警開罰4人...最高500

必收！「3款限定蜜粉」為你帶來好運、黛珂蜜粉還有音樂盒功能

台灣「Mazda全新7人座休旅」動力曝光！3.3升6缸渦輪現身環保署

焚化爐成攻防！陳秀寶告抹黑　阮厚爵發聲明反擊

日強震增至30死！輪島200房屋燒光　能登10醫院斷水電淪孤島

看完封關民調「下架民進黨絕對有機會」　陳學聖：就看柯文哲怎麽選

鈕則勳／民調封關藍綠伯仲間　出奇招成勝負關鍵

農曆春節年關將屆！金門海巡悍衛海疆　淨化選前海域治安

星巴克、漢堡王買1送1！　foodpanda「1月超殺優惠碼」一次看

碰！中壢左轉轎車踫撞瑞典坦克　車頭撞爛滿地碎片

國際熱門新聞

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

日本地震誤報　氣象廳道歉

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

火海吞社區！命名令和6年能登半島地震

即／韓民主黨黨魁李在明遇襲！頸部遭砍

恐怖聲音！7.6強震瞬間台網看呆

地震前兆？日本多地2天前突現大量烏鴉

快訊／日本7.6大地震增至5死！　重災區LIVE畫面曝光

日本強震後　新潟核電廠乏燃料水溢出

日本7.6強震多人遭埋　受困居民湧社群求救

即／京都發布海嘯警報　震後3小時抵達

日本大地震「海上驚見漩渦」畫面曝光

強震釀土壤液化？他上班目睹地面詭異浮動

更多熱門

相關新聞

赴日台灣旅遊團現況曝　可樂32人今返台

赴日台灣旅遊團現況曝　可樂32人今返台

日本發生7.6強震進入第二天，台灣也有多個旅遊團仍在當地，除燦星旅遊外，可樂旅遊也有5團、共147名旅客和領隊在北陸地區。可樂旅遊表示，今（2日）有32人會搭乘長榮航空自小松機場返台，另4團則將於明（3日）搭乘4航班陸續返台。

快訊／滯留新潟65台人明搭星宇返台

快訊／滯留新潟65台人明搭星宇返台

獨／赴日碰強震！他還原當下：狂晃10幾秒

獨／赴日碰強震！他還原當下：狂晃10幾秒

獨／直擊新潟賣場狂搖　民眾頭套購物籃蹲地

獨／直擊新潟賣場狂搖　民眾頭套購物籃蹲地

日本7.6強震　60台灣人滯留新潟

日本7.6強震　60台灣人滯留新潟

關鍵字：

日本大地震日本7.6強震日本7.6大地震令和6年能登地方地震日本旅遊北陸新幹線

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

日本地震誤報　氣象廳道歉

快訊／47歲李銘忠求婚成功！鑽戒套牢10年女友

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

五月天阿信突丟麥飆粗口：他X的！　爆2週前「臭幹爛譙」不忍了

張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

20歲百萬女網紅車禍墜河亡！車窗鎖死溺斃

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

高一弟「跨年夜狂尻」尿都血！嚇傻衝急診　醫：整個塞住

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面