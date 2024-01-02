日本強震交通斷！1400人被迫睡北陸新幹線過夜　最新交通狀況一覽

▲受到強震影響，有約1400名旅客被迫在北陸新幹線上度過一晚。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本石川縣能登地區1日下午發生規模7,6強震，導致北陸地區交通中斷。北陸新幹線在地震發生為確保安全，就有4班列車停駛，超過1400名旅客被迫待在新幹線上度過一晚，直到清晨抵達金澤站後才能下車。目前JR西日本已恢復北陸新幹線「金澤－富山」路段行駛。

地震發生後，北陸新幹線為了安全宣布停駛來往「金澤－富山」的4個班次，導致有約1400名旅客被迫在新幹線過一晚，在1日晚間，工作人員提供旅客水和簡單食物。

直到2日清晨，列車才慢慢抵達金澤車站，而無法確認接下來交通移動方式的旅客，則由鐵道公司安排開放在來線月台上的車廂讓旅客休息，並提供禦寒物品和水。

▲日本能登半島遭遇7.6大地震，許多房屋倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

根據最新消息指出，JR東日本宣布北陸新幹線全線將於日本時間2日下午3點重新開放，但會減班運行，上越新幹線也將恢復通車，同樣減班行駛。

JR西日本則表示，來往大阪與金澤之間的特急列車「雷鳥號（サンダーバード）」、「名古屋－金澤」之間的特急列車「白鷺號（しらさぎ）」，以及來往「福井－金澤」的特急列車「恐龍星號（ダイナスター）」，均暫時停駛，何時恢復通車將另外公布。

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