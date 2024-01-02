石川強震災民「慘遭活埋」！　社群發文急喊：快救我妻子

▲日本石川縣元旦發生7.6地震。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

元旦日本石川縣發生7.6地震，各地紛紛傳出災情，除了房屋倒塌也有火災，多人到遭活埋。而許多災民透過社群媒體求救，有人說，「我被活埋了，拜託請人協助」、「救救我妻子」。

據《每日新聞》報導，石川縣能登地區1日下午4點多發生強震，在約5點20分，有災民在推特發文並附上輪島市的一個地址，他表示，妻子遭活埋請幫幫忙。過了30分鐘，他再求救，「妻子腿被卡住了，請盡快救她」。而晚間6點44分，有人發文稱，他們已獲救。

▲災民避難。

下午5點後，相關的貼文湧入X，大多由石川縣居民發布，地址在七尾市、珠洲市等，有人稱，「我無法移動，可以請您向附近的人傳達這個訊息嗎」、「我的祖母獨自一人居住，房子倒塌了，我希望附近的人能夠幫助我的祖母。拜託。」更有人指出，她手機快沒電了，不能再繼續發文了。文章曝光後，許多熱心網友回，「他報警了，請小心」、「我們會幫助你的！請關閉電源，繼續發出噪音，希望你能安全獲救」。

日本氣象廳說，元旦能登的地震是自1885年來，最大的一次地震，將其命名為「令和6年能登半島地震」，石川縣志賀震度最強，新潟、長岡甚至東京都有感，該地未來2到3天內，可能還有震度7級的地震，呼籲民眾要多留意。

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