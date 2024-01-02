他1人熬夜打電動「耳邊突傳詭異女聲」　竟是AI助理自動講話

▲去年9月，亞馬遜宣布語音助理Alexa將導入生成式人工智慧（AI），使其更聰明、更會交談。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

亞馬遜智慧型（AI）語音助理「Alexa」屢傳爭議，一名美國人妻透露，老公有一天獨自在家熬夜打電動，卻突然聽見女生說話的聲音，竟是Alexa無緣無故自動開始說話，而且之後多次發生相同問題，讓他們不勝其擾，最終決定直接把裝置扔了。

潔西（Jess）在TikTok發布影片透露，自己上周末出遠門時，老公在家熬夜打電動，到了大約凌晨1點，竟聽見Alexa「一直在說話」。她沒有詳細描述事發經過，只稱就連丈夫都覺得情況「真的超級、超級奇怪」。

事後夫妻倆又發現，即使根本沒有人在說話，Alexa也會自行啟動，並且開始說話。潔西直言，這成為壓垮駱駝的最後一根稻草，她立刻把裝置插頭給拔掉，「現在，Alexa正式被趕出了我們家門」。

許多網友看完影片紛紛直呼太詭異，但也有不少人分享類似經驗，「我也發現我的Alexa凌晨3點在廚房裡對我的狗竊竊私語。我還以為有別人在屋子裡。我把插頭拔了。」另一個TikTok帳號「MKP Studios」則分享，他的Alexa會一直重複意義不明的話語，「停止，錯誤，707，輸入」。

此前，Alexa就曾多次傳出災情。一名Reddit網友分享，他有次請Alexa幫忙開燈，結果5秒鐘後就被關掉，大約1小時後，「我媽走進房間說，Alexa無緣無故對她說再見，幾分鐘後又這樣做了一次。」去年，用戶海蒂（Heidi N）在亞馬遜論壇通報，Alexa突然在凌晨自動說話，大意為「今天是個自殺的好日子」，在她反覆下令停止後才關閉。