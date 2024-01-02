老婆上班被欺負　男暴怒衝店內把同事頭塞進「400度高溫油鍋」

▲男子試圖把受害者的頭塞進高溫油鍋。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州57歲牧師韋登(Dwayne Waden)不滿妻子在麥當勞工作時遭同事不禮貌對待，護妻心切的他，一氣之下竟然直接衝到店裡面毆打該員工，還試圖把對方的頭推進滾燙油鍋被捕。

事件上月28日發生在北卡州高點市(High Point)，正在接受經理職培訓的44歲女子拉托亞(Latoya Gladney)，因為覺得員工「不尊重」她，打電話向丈夫韋登尋求幫助，沒多久韋登就抵達現場。

目擊者表示，韋登一到店裡，立即就對一名在廚房工作的34歲員工發動攻擊，不但反覆毆打對方臉部，還用雙手狠狠掐住對方的脖子，試圖把對方的頭推向一個溫度高達400度油鍋中，其他人見狀趕緊上前救人。

警方表示，事件造成受害者額頭與右眼受傷，脖子上也有許多抓傷，後來依襲擊和毆打罪將韋登逮捕，保釋金定為美元1,000元（約台幣3萬多元），預計於本月22日出庭。當地媒體報導，韋登平時是一名貨車司機，也在當地教會組織擔任牧師。