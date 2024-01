老婆上班被欺負　男暴怒衝店內把同事頭塞進「400度高溫油鍋」

▲男子試圖把受害者的頭塞進高溫油鍋。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅萊納州57歲牧師韋登(Dwayne Waden)不滿妻子在麥當勞工作時遭同事不禮貌對待,護妻心切的他,一氣之下竟然直接衝到店裡面毆打該員工,還試圖把對方的頭推進滾燙油鍋被捕。

事件上月28日發生在北卡州高點市(High Point),正在接受經理職培訓的44歲女子拉托亞(Latoya Gladney),因為覺得員工「不尊重」她,打電話向丈夫韋登尋求幫助,沒多久韋登就抵達現場。

@TaureanReign https://t.co/DVrYfKeIn2 Dwayne Waden (not making this up) is his name!