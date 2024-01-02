日本19醫院斷水斷電！無法使用氧氣設備　手術、洗腎全暫停

▲日本爆發規模7.6強震，導致市內斷水斷電、多棟建築被夷為平地，醫院堆滿受災傷患。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

日本能登半島1月1日爆發規模7.6強震，引發海嘯與嚴重火災、房屋倒塌、人員傷亡等恐怖災情，導致當地醫院人滿為患。不過，由於市內的水供應在地震中被中斷，因此醫院現在無法進行手術或為病人洗腎。

綜合NHK與《朝日新聞》報導，輪島消防署指出，當局在地震爆發後至少收到了50起「房屋倒塌」的通報，另有多名受害者因逃生不及，受困瓦礫堆下，民眾被墜落物品砸傷頭部、骨折的案例也頻頻發生。

目前，石川各地的醫院都擠滿了在地震中受傷的病患，但由於地震中斷了當地的電力供應，導致院方只能靠自主發電提供醫療服務，有醫護人員更透露，醫院如今已無法使用氧氣設備。

此外，由於市內的水供在地震後也被中斷，不少醫院無法進行手術或為病人洗腎，因此他們希望縣政府可以調動一輛運水車到現場救急。報導稱，運水車預計最快會在未來2天內到達。

▲日本一名醫護人員在網上曝光院內景象，顯示醫院也在強震中損毀。（圖／翻攝自X）

社群平台X最近流出一名醫護人員上傳的照片，曝光他所在的醫院在經歷強震後，走廊牆體崩落，導致掉落的牆體遍布各地，天花板的破損物件、電線、管路也都垂吊在半空中，宛若被廢棄已久的廢墟。

醫院一位負責人也透露，有部分醫療設備因在地震中摔落損壞而無法使用。截至2日清晨5時，新潟縣、富山縣、石川縣共有19個醫院在地震中損毀，停水停電。