倒數煙火突爆炸！「火光炸裂狂噴」致1死1傷　閃爆瞬間曝

▲馬來西亞一家飯店在安裝倒數煙火時突然發生爆炸，釀成1死1傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

跨年煙火是不少人最期待的節目，但馬來西亞一家飯店在歡慶跨年時，竟意外發生了煙火爆炸事故，造成2名員工1死1傷。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於著名景點波德申海灘（Port Dickson）的大紅花度假村（Lexis Hibiscus）。事發當時，飯店派出2名擁有爆竹煙火執照的員工，到停車場天台安裝煙火設備，並準備在倒數時燃放煙火。

豈料，2名員工在安裝設備期間，因技術問題導致煙火設備失控燃放爆炸。從現場畫面可見，飯店在發生爆炸時，煙花裝置突然無預警炸開，朝四周瘋狂噴射，導致天台燃起熊熊火光，濃濃的白色煙霧也迅速籠罩整個平台，嚇得眾人尖叫狂逃。

NEGERI SEMBILAN 01/01/2024.



Insiden letupan bunga api dekat Pusat Peranginan Lexis Hibiscus, Port Dickson, petang semalam.



Menurut sumber awam, beberapa orang kakitangan sedang membuat persiapan untuk persembahan bunga api ambang tahun baru sebelum bunga api tersebut meletup.… pic.twitter.com/wZz4OQsP1Z — MYNEWSHUB (@mynewshub) January 1, 2024

直到煙火冷卻、煙霧逐漸散去後，人們折返到現場，使用滅火器控制火勢，這時大家才發現剛剛閃躲不及的一名員工倒在了煙火裝置旁。隨後趕來的醫護人員也證實，死者當場不治身亡，另一名僥倖存活的傷者則被送往當地醫院搶救治療。

報導稱，飯店在爆炸發生後，依然如期舉行了煙火倒數活動，只不過將原本的大型煙火秀改以小型煙火表演取代。事後，飯店發布聲明證實，這起意外是安裝煙火的過程出現了技術失誤所致，而飯店也向死者的家屬致哀。警方目前將此案列為猝死案處理，並呼籲民眾勿渲染案情，以免妨礙警方調查。